Футбол
«Локомотив» избрал новый состав совета директоровСоветский спорт 07:00
На собрании был избран новый состав совета директором Локомотива. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
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Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Генштаб отказался обсуждать отмену срочной службы
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-майор Евгений Бурдинский назвал нецелесообразным отказ от срочной службы в армии.
Обновлено в 18:16
Политика
США пообещали санкции третьим странам за дела с Венесуэлой
США допустили введение санкций против третьих стран за ведение дел с Венесуэлой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:30
Культура
Назван лауреат Притцкеровской премии 2019 года
Лауреатом Притцкеровской премии 2019 года стал японский архитектор Арата Исодзаки. Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Полиция Лондона начала расследование в связи с обнаружением трех СВУ
Контртеррористическое подразделение полиции Лондона начало расследование в связи с обнаружением трех самодельных взрывных устройств (СВУ) в аэропортах Хитроу и Сити, а также на столичном вокзале Ватерлоо.
Обновлено в 12:23
Авто
В Женеве презентовали российские автомобили Aurus
На Женевском международном автосалоне представили автомобили Aurus.
Обновлено в 13:48
Наука
Второй пациент в мире излечился от ВИЧ
В Великобритании зафиксирован второй в истории случай излечения взрослого пациента от ВИЧ после пересадки ему костного мозга от донора с редкой врожденной устойчивостью к вирусу.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» вошел в Ла-Манш
Пролив Ла-Манш преодолевает отряд российских кораблей во главе с "Адмиралом Горшковым".
Обновлено в 14:03
Происшествия
В Узбекистане опровергли данные о «похищении» Гульнары Каримовой
Генеральная прокуратура Узбекистана опровергла данные о якобы "похищении" в Ташкенте Гульнары Каримовы - дочери первого президента Узбекистана.
Обновлено в 16:05
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Судей Дорогомиловского суда Москвы возьмут под госзащиту из-за угроз
Автора сообщения в WhatsApp с угрозами в адрес судей Дорогомиловского суда активно ищут сотрудники ФСБ.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Экономика
Определено будущее венесуэльских денег в России
Счета венесуэльских компаний в России переведут в банк «Российская финансовая корпорация» (РФК).
Обновлено в 17:08
Армия и оружие
Госдеп вновь пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400
Покупка Турцией у России зенитных ракетных систем С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий и приостановке участия Анкары в программе создания американских истребителей пятого поколения F-35.
Обновлено в 17:57
Политика
Google исправила некорректное отображение Крыма на картах
Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Авто
Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире
Французская компания Bugatti представила модель La Voiture Noire, ставшую самым дорогим автомобилем в мире.
Обновлено в 04:13
Спорт
Решение по делу биатлонистки Васильевой будет вынесено 5 марта
Российская биатлонистка Маргарита Васильева сможет поехать на Чемпионат мира, в случае если суд 5 марта вынесет положительное решение по делу о пропуске ею допинг-тестов, сообщил 3 марта президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Обновлено 03 марта в 08:01
Общество
Bild: детсад в Гамбурге порекомендовал родителям не наряжать детей в костюмы индейцев
Руководство одного из детских садов в Гамбурге направило родителям письма, в которых настоятельно попросило не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев, с тем чтобы "никто не ощущал себя подвергнутым дискриминации".
Обновлено в 17:45
Политика
Майкл Блумберг отказался от идеи участвовать в выборах президента США
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг не будет участвовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 г. Об этом он сам написал в заявлении, которое опубликовало подконтрольное ему агентство Bloomberg.
Обновлено в 17:50
Технологии
Microsoft назвал Россию лидером по внедрению искусственного интеллекта
Россияне, отмечает Microsoft, также показали более высокую готовность к обучению в области искусственного интеллекта: 90% (по миру — 67,3%) выразили желание привлекать специалистов, чтобы эффективнее работать с этой технологией.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Божена Рынска снова попала в больницу
Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Футбол
Тадич финтом Зидана убрал Каземиро и выкатил Нересу голевую
На 18-й минуте встречи «Аякс» забил второй мяч: Душан Тадич финтом Зидана убрал Каземиро и выкатил голевую передачу Давиду Нересу, который не упустил момент.
Обновлено в 16:08
Экономика
В России нашли пенсионерку-миллиардершу
Сама Дубленникова проживает в обычной петербургской квартире и ведет скромный быт.
Обновлено в 10:54
Общество
Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино
"Освободить С.Зотова от замещаемой должности главы управы района Выхино-Жулебино Москвы", — говорится в документе.
Обновлено в 12:37
Кино
Вышел трейлер финального сезона сериала «Игра престолов»
Телеканал HBO разместил на своем YouTube-канале первый трейлер последнего сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 14:17
Происшествия
Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве
Обновлено в 09:05
Происшествия
Заключенный напал на охранников во французской тюрьме
Ранее 27-летний заключенный, которому охранники сообщили, что его свидание с женой окончено, напал с ножом на сотрудников тюрьмы, нанеся им серьезные ранения, а затем закрылся в комнате вместе с супругой.
Обновлено в 14:11
Авто
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
Пакистан перехватил индийскую подлодку
Целью индийских летчиков стал лагерь террористов. В ответ на атаку по своей земле Пакистан сбил два самолета BBC Индии.
Обновлено в 15:46