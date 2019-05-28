Футбол

«Локомотив» интересуется форвардом аргентинского «Банфилда», пишут СМИРИА Новости 08:41

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Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении форварда аргентинского футбольного клуба "Банфилд" Агустина Урци, сообщает Calciomercato.
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