Футбол
«Локомотив» интересуется форвардом аргентинского «Банфилда», пишут СМИРИА Новости 08:41
Московский "Локомотив" заинтересован в приобретении форварда аргентинского футбольного клуба "Банфилд" Агустина Урци, сообщает Calciomercato.
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Культура
Жириновский остался недоволен составом финалистов шоу «Голос. Дети»
Дальнейшее расследование, проведенное Первым каналом, подтвердило, что имел место вброс голосов.
Обновлено в 07:12
Спорт
Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
Обновлено в 10:06
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Под Омском пропала семья из трех человек
Пропавшую семью на протяжении всего дня разыскивают полиция, Росгвардия, и волонтеры.
Обновлено в 08:47
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 00:25
Энергетика
Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля
Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Реал» признан самым дорогим футбольным клубом Европы
Аудиторская компания KPMG опубликовала десятку самых дорогих футбольных клубов Европы. Первое место в списке занял мадридский "Реал".
Обновлено в 10:48
Политика
Медведев отменил внутрисетевой роуминг
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 09:33
Общество
Названы самые криминальные и безопасные районы Москвы
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Экономика
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%
Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.
Обновлено в 09:39
Экономика
Европа вводит новые купюры номиналом 100 и 200 евро
Европейский центробанк обновил купюры номиналом 100 и 200 евро.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск Японии опробовал в деле «летающий танк» Т-80
Главком сухопутных войск Японии опробовал танк Т-80У на полигоне Головеньки.
Обновлено в 10:04
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Футбол
Футболист Газинский продлил контракт с «Краснодаром»
Обновлено в 09:17
Единоборства
Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной
Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.
Обновлено в 10:00
Политика
Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
Обновлено вчера в 13:32
Армия и оружие
Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии
Бандформирования, господствовавшие на севере Сирии, разграбили одну из жемчужин эллинистическо-римской цивилизации - город Апамею, развалины которого находятся рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик.
Обновлено в 10:16
Происшествия
Пенсионерка в Удмуртии сдала в полицию почти 19 тыс. патронов
"Сотрудники полиции изъяли у пенсионерки две деревянные коробки со спортивно-охотничьими патронами калибра 5,6 мм в количестве 18 900 штук", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:21
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34