«Локомотив» интересуется форвардом аргентинского «Банфилда», пишут СМИРИА Новости 08:41

Политика Освобожден задержанный в Косово россиянин В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".

Спорт Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.

Происшествия СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Происшествия Под Омском пропала семья из трех человек Пропавшую семью на протяжении всего дня разыскивают полиция, Росгвардия, и волонтеры.

Происшествия Авиакомпании попросили Минтранс проверить SuperJet 100 Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) написала министру транспорта Евгению Дитриху письмо с просьбой провести оперативную проверку Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) на соответствие сертификационным требованиям.

Энергетика Прибыль от продажи бензина на АЗС упала почти до нуля Прибыльность от продажи бензина на АЗС снизилась в 10 раз с начала 2019 года, почти до нуля.

Футбол «Реал» признан самым дорогим футбольным клубом Европы Аудиторская компания KPMG опубликовала десятку самых дорогих футбольных клубов Европы. Первое место в списке занял мадридский "Реал".

Политика Медведев отменил внутрисетевой роуминг Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга, сообщает DEITA.

Общество Названы самые криминальные и безопасные районы Москвы Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Экономика Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8% Российские авиакомпании в январе-апреле увеличили перевозки на 11,8%, до 34,1 млн пассажиров. Это следует из данных Росавиации.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Единоборства Василий Пельмень вырубил «Руки-базуки» одной пощечиной Публикация от Кирилл Терешин (@ruki_bazuki_official) 28 Май 2019 в 6:21 PDT Следующим соперником "Пельменя" стал здоровенный парень (110 кг минимум) по имени Сергей.

Политика Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

Армия и оружие Боевики разграбили древний город Апамея на севере Сирии Бандформирования, господствовавшие на севере Сирии, разграбили одну из жемчужин эллинистическо-римской цивилизации - город Апамею, развалины которого находятся рядом со средневековой крепостью Калаат-эль-Мудик.

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Здоровье В России изменились правила медицинского страхования В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.