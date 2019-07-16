По информации «РБ», 29-летний голландский полузащитник Лерой Фер размышляет о переходе в «Локомотив». Три последних года центральный хавбек провел в английской Премьер-лиге и Чемпионшипе, выступая за «Суонси». По завершении минувшего сезона валлийский клуб не стал продлевать контракт с Фером.

с чего всё началось

«Локомотив» проявляет интерес к голландскому полузащитнику Лерою Феру, утверждает TMW. По данным источника, российский клуб может подписать контракт с хавбеком в летнее трансферное окно. Фер в настоящий момент является свободным агентом и поддерживает форму в расположении «Фейеноорда».

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