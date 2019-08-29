Лига чемпионов
ТАСС«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов
Действующий чемпион России при жеребьевке был посеян в первую корзину, "Бенфика" - во вторую. Календарь матчей "Зенита" в Лиге чемпионов станет известен позднее. Матч первого тура сине-бело-голубые проведут 17 или 18 сентября.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
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