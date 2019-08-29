Лига чемпионов

ТАССТАСС«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов

Действующий чемпион России при жеребьевке был посеян в первую корзину, "Бенфика" - во вторую. Календарь матчей "Зенита" в Лиге чемпионов станет известен позднее. Матч первого тура сине-бело-голубые проведут 17 или 18 сентября.
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Футбол, Лига чемпионов, жеребьёвка группового этапа, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru11:44

В футбольной Лиге Чемпионов сегодня пройдет жеребьевка группового этапа

Эхо Москвы07:10

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лейпцигом» в ЛЧ, «Локомотив» попал на «Ювентус» и «Атлетико»

Матч ТВ12:58

Лига чемпионов: все группы. Итоги жеребьевки. Как вам?

Спорт-Экспресс13:03

Результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20

Чемпионат12:58

Стали известны группы Лиги чемпионов 2019/2020

Евро-футбол.ру13:00

«Зенит» о себе: «Клуб, который все хотят получить в соперники во время жеребьевки ЛЧ»

Sports.ru05:51
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
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