Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничьюSportbox.RU вчера в 13:51

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с петербургским «Зенитом» в матче 22-го тура чемпионата России. Первый тайм прошел без забитых мячей, однако во втором отрезке игры Ярослав Ракицкий красивым ударом со штрафного открыл счет.
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