«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничьюREGNUM 14:35

Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 7 апреля на стадионе «РЖД-арена» в Москве, завершилась со сетом 1:1.

Экономика Visa введет льготы на прием карт для мини-магазинов, лавочек и киосков К компаниям с годовым оборотом до 10 млн руб. могут относиться небольшие несетевые магазины — как продовольственные, так и непродовольственные, говорит директор Союза независимых сетей России Сергей Кузнецов.

Общество В реновации обнаружилось утроение площади В поселке Западный в Солнцево место восьми домов (34,6 тыс. кв. м) должны занять строения на 129 тыс. кв. м. Самая масштабная стройка предполагается в Метрогородке у парка «Лосиный Остров»: демонтировав 74 дома (428 тыс. кв. м), здесь должны возвести 30 жилых комплексов площадью почти 1,23 млн кв. м. Всего по шести проектам взамен сносимых 1 млн кв. м предлагается выстроить 2,77 млн кв. м жилья.

Происшествия В селе в Приамурье нашли тела мужчины и его дочери "Утром 7 апреля 2019 года в квартире одного из домов, расположенных по улице Пионерской в селе Ивановка Ивановского района, обнаружены тела 38-летнего мужчины и его 11-летней дочери с признаками криминальной смерти", - говорится в сообщении.

Происшествия Жители Самары наблюдали падение метеорита Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.

Политика Посольство РФ возмутила статья о встрече с пострадавшим в Эймсбери Российские дипломаты возмущены освещением британской газетой The Mirror встречи посла Александра Яковенко с Чарльзом Роули, пострадавшим в результате инцидента в Эймсбери.

Общество Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России «Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.

Гаджеты Кнопочные телефоны с возможностями смартфонов набирают популярность Кнопочные телефоны на операционной системе KaiOS имеют возможности смартфонов при значительно меньших габаритах, цене и энергозатратности.

Общество Противники храма в центре Екатеринбурга собрались на очередную акцию В Екатеринбурге противники строительства в сквере у театра драмы собрались на очередную акцию.

Экономика СМИ узнали о просьбе Interjet к России починить простаивающие SSJ100 Всего в эксплуатации, как отмечает «Коммерсантъ» у авиакомпании сейчас находятся семь лайнеров, остальные простаивают (ранее такие же данные приводил портал FlightGlobal).

Интернет Названы способы повысить скорость беспроводного интернета Эксперт британской компании Virgin Media назвал восемь способов повышения скорости беспроводного интернета.

Общество Ледоход на Томи и Оби начался в Томской области Вечером 6 апреля в Томской области начался ледоход на Томи и Оби, река Томь вскрылась до Синего утёса.

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ потрясением для Европы Возможный выход России из Совета Европы и Brexit могут стать для Старого Света настоящим потрясением.

Общество В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.

Шоу-бизнес Новая прическа Пугачевой вызвала восторг в интернете Певица Алла Пугачева сделала себе модную прическу. Ее фотография вызвала в Сети восторг поклонников, сообщает «Российская газета».

Интернет «Яндекс.Маркет» решил приобрести сервис самостоятельной оплаты товаров О покупке сервиса Scan to buy, позволяющего самостоятельно сканировать штрихкоды и оплачивать товары, объявил «Яндекс.Маркет».

Армия и оружие Стало известно, почему немецких солдат доставляют в Афганистан самолеты ВВС США Одним из громких скандалов стал инцидент с самолетом главы немецкого правительства Ангелы Меркель в 2011 году.

Шоу-бизнес Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.

Политика Трамп объявил об отставке министра внутренней безопасности Нильсен Президент США Дональд Трамп объявил, что глава министерства внутренней безопасности (МВБ) Кирстен Нильсен покидает свой пост.

Политика Зеленский рассказал о планах прекращения войны в Донбассе Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Украина» 7 апреля рассказал, как будет решать проблемы в Донбассе.

Финансы Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Российские банки в первом квартале 2019 года стали чаще отказывать клиентам в выдаче практически всех типов кредитов.

Шоу-бизнес Виторган рассказал о своем отношении к Собчак Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к бывшей жене своего сына Максима, телеведущей Ксении Собчак.

Здоровье Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются Российские мужчины живут мало, но на здоровье не жалуются По данным опроса Росстата, россияне в большинстве случае оценивают свое здоровье как хорошее или удовлетворительное, особенно в молодом возрасте.

Армия и оружие США потребовали от Хафтара прекратить наступление на Триполи США требуют от подразделений армии маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Политика Певец Лоза отреагировал на призыв Лебединского «поклониться» Украине Ранее российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью украинскому изданию "Обозреватель", что Россия должна "поклониться в ноги" Украине и "компенсировать убытки" Киева.