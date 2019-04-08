Футбол

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничьюREGNUM 14:35

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» в матче двадцать второго тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая 7 апреля на стадионе «РЖД-арена» в Москве, завершилась со сетом 1:1.
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