Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничьюРИА Новости 14:47

Локомотив — Зенит
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Эдер
14′
Хвича Кварацхелия
39′
46′
Игорь Смольников
Александр Анюков
Хвича Кварацхелия
Мануэл Фернандеш
46′
49′
Эмильяно Ариэль Ригони
Ведран Чорлука
53′
54′
Ярослав Ракицкий
Владислав Игнатьев
61′
62′
Магомед Оздоев
Эдер
Федор Смолов
69′
Мацей Рыбус
79′
79′
Эмильяно Ариэль Ригони
Роберт Мак
Антон Миранчук
82′
Мацей Рыбус
Бенедикт Хеведес
84′
89′
Вильмар Барриос
89′
Себастьян Дриусси
Эрнани
Футболисты московского "Локомотива" и петербургского "Зенита" в центральном матче игрового дня 22-го тура чемпионата России сыграли вничью в Москве. Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе гостей гол забил Ярослав Ракицкий (54-я минута), у хозяев отличился Владислав Игнатьев (61).
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