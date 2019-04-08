«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в ЧеркизовеМИР 24 вчера в 14:51

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Черкизове и закончилась со счетом 1:1. Первый мяч забил со штрафного удара защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий.

«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове

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