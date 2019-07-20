Футбол
«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенствеСоветский спорт 11:57
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Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»
Обновлено в 15:59
Происшествия
Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Спорт
Софья Великая выиграла серебро на чемпионате мира по фехтованию
Обновлено в 14:15
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Кино
Netflix представил трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 16:35
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Политика
В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском
Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Политика
Путин заявил о единстве России и Украины
Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Политика
КСИР опубликовал видео задержания британского танкера
Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Музыка
Вокалист Lumen: Мечты исполняются регулярно
Музыкант ответил на вопрос, сбылись ли в этом году его мечты, что умеет радоваться мелочам.
Обновлено в 13:08
Экономика
Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года
Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Культура
Белорусского комика не пустили на Украину из-за Крыма
Белорусского стенд-ап комика Ваню Усовича не пустили на Украину, сообщает паблик «Жить здорово» в Facebook.
Обновлено в 13:58
Общество
Противники ЛГБТ в Грузии устроили застолье во время сбора подписей
Противники ЛГБТ во время своей акции организовали большое застолье и угощали всех, кто согласился расписаться под их петицией.
Обновлено в 14:56
Политика
Россия заявила о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
17 июля, в пятую годовщину авиакатастрофы, в российском внешнеполитическом ведомстве высказались по поводу расследования инцидента: в официальном комментарии Министерства иностранных дел России говорится, что трагедия превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против РФ.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
Обновлено в 16:02
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Политика
Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 03:54
Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу
В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:45
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17