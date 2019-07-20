Футбол

«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенствеСоветский спорт 11:57

Локомотив — Тамбов
завтра
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Завершились четыре матча молодежного первенства России.
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«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве

Sport24.ru12:12

«Динамо» и «Рубин» сыграли вничью в матче второго тура молодежного первенства

Спорт-Экспресс12:13

Молодёжки «Локомотива» и «Зенита» вырвали победы в матчах с новичками

Евро-футбол.ру12:14

«Локомотив» обыграл «Тамбов», «Зенит» оказался сильнее «Сочи» в молодежном первенстве

Матч ТВ12:09

«Локомотив» обыграл «Тамбов», «Зенит» оказался сильнее «Сочи» в молодежном первенстве

Sportbox.RU12:09

«Зенит» и «Локомотив» добились побед в молодежном первенстве

Советский спорт11:57

«Зенит» и «Локомотив» одержали победу в матчах молодёжного первенства

Чемпионат12:44
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Космос

Работа навигационной системы Galileo возобновлена

Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»

Обновлено в 15:59
Происшествия

Киев обстрелял Донбасс за несколько часов до перемирия

Украинские военные обстреляли жилые дома в Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) за несколько часов до наступления бессрочного перемирия.
Обновлено в 14:45
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Спорт

Софья Великая выиграла серебро на чемпионате мира по фехтованию

Обновлено в 14:15
Политика

Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии

Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Кино

Netflix представил трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 16:35
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Политика

В ArcelorMittal на Украине после критики Зеленского пришли с обыском

Сотрудники Службы безопасности Украину (СБУ) 20 июля пришли с обысками в «АрселорМиттал Кривой Рог» (украинская структура ArcelorMittal).
Обновлено в 13:23
Политика

Путин заявил о единстве России и Украины

Как отмечается, во время общения с кинорежиссером Путин признался, что считает почти единым целом жителей России и Украины.
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Происшествия

В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянина

Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий.
Обновлено в 14:29
Футбол

Ростов — Спартак 2:2

Московский "Спартак" не смог удержать победу над "Ростовом" в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:26
Политика

КСИР опубликовал видео задержания британского танкера

Корпус стражей исламской революции в субботу (КСИР), 20 июля, опубликовал видео задержания танкера под флагом Великобритании.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Музыка

Вокалист Lumen: Мечты исполняются регулярно

Музыкант ответил на вопрос, сбылись ли в этом году его мечты, что умеет радоваться мелочам.
Обновлено в 13:08
Экономика

Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года

Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
Обновлено вчера в 11:58
Космос

Обнародованы итоги опросов о том, высаживались ли астронавты на Луне

Обновлено в 09:49
Общество

Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Культура

Белорусского комика не пустили на Украину из-за Крыма

Белорусского стенд-ап комика Ваню Усовича не пустили на Украину, сообщает паблик «Жить здорово» в Facebook.
Обновлено в 13:58
Общество

Противники ЛГБТ в Грузии устроили застолье во время сбора подписей

Противники ЛГБТ во время своей акции организовали большое застолье и угощали всех, кто согласился расписаться под их петицией.
Обновлено в 14:56
Общество

Американская журналистка рассказала, какое место восхитило ее в России

Обновлено в 13:51
Политика

Россия заявила о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

17 июля, в пятую годовщину авиакатастрофы, в российском внешнеполитическом ведомстве высказались по поводу расследования инцидента: в официальном комментарии Министерства иностранных дел России говорится, что трагедия превратилась в инструмент нечистоплотной политической игры против РФ.
Обновлено вчера в 07:50
Футбол

Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»

Обновлено в 16:02
Политика

Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400

Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Политика

Польша не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 03:54
Экономика

На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу

В республике Алтай через 5 лет пройдут международные соревнования по рафтингу — спортивному сплаву по горным рекам, передает канал "Россия 24".
Обновлено в 15:45
Наука

Названы способные повлиять на появление рака события в жизни

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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