Футбол
«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенствеSport24.ru вчера в 12:12
В матчах 2-го тура первенства молодежных составов клубов РПЛ «Локомотив» и «Зенит» одержали победы. Железнодорожники со счетом 1:0 обыграли «Тамбов», а «Зенит» с тем же счетом был сильнее «Сочи».
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«Локомотив» обыграл «Тамбов», «Зенит» оказался сильнее «Сочи» в молодежном первенстве
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