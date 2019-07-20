В матчах 2-го тура первенства молодежных составов клубов РПЛ «Локомотив» и «Зенит» одержали победы. Железнодорожники со счетом 1:0 обыграли «Тамбов», а «Зенит» с тем же счетом был сильнее «Сочи».

«Локомотив» и «Зенит» одержали победы в молодежном первенстве

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