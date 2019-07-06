Футбол

«Локомотив» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч за СуперкубокРИА Новости 11:06

Нападающий Федор Смолов и бразильский защитник Мурило выйдут в стартовом составе московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против "Зенита" из Санкт-Петербурга, сообщается в микроблоге "красно-зеленых" в Twitter.
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«Зенит» — «Локомотив»: команды объявили составы на матч за Суперкубок России

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Видеотрансляция матча «Зенит» – «Локомотив» за Суперкубок России. Дзюба, Азмун, Мурило и Смолов сыграют с первых минут

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