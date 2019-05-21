Футбол

«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России в СамареНева Спорт 21 мая в 22:00

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
В Самаре состоится финальный матч Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Самара Арена», начнется в 18:30 по московскому времени. В составе «Урала» не сможет сыграть дисквалифицированный за красную карточку Эрик Бикфалви.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Урал» обречен на победу в Самаре?

Советский спортвчера в 01:00

«Локомотив» — «Урал»: прогноз букмекеров на финал Кубка России

Sport24.ruвчера в 06:46

Прогноз Мостового на финал Кубка России

Sport.ruвчера в 08:14

Олимп – Кубок России. Финал. Локомотив - Урал

Матч ТВвчера в 10:50

Андрей Панюков: С «Зенитом» в Лигу чемпионов? Лучше с «Уралом» в Лигу Европы

Спорт день за днемвчера в 02:38

«Локомотив» — «Урал»: прогноз Юрия Розанова на решающий матч Кубка России

Чемпионатвчера в 09:00

Букмекеры: «Локомотив» возьмет Кубок России

ODDS.ru21 мая в 13:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 01:42, Ашберн
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Хоккей

Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

После победы над Швецией со счетом 7:4 сборная России по хоккею стала единственной командой на чемпионате мира, которая завершила групповой турнир без поражений.
Обновлено вчера в 06:43
Хоккей

Защитник сборной США: «Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо»

Надеюсь, Капризов завтра сыграет плохо.
Обновлено вчера в 13:05
Политика

Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400

Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено вчера в 18:48
Гаджеты

В США гражданин Китая признал вину в контрабанде поддельных iPhone

Проживавший в США гражданин Китая признал себя виновным в контрабанде поддельных iPhone из Гонконга в компанию Apple, говорится в заявлении офиса федерального прокурора штата Орегон.
Обновлено вчера в 23:24
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек

В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

У бизнесмена из «Дома-2» Антона Гусева объявился внебрачный сын

Обновлено в 01:03
Политика

Зеленский подписал указ о роспуске Рады и проведении досрочных выборов

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и проведении досрочных выборов 21 июля 2019 года.
Обновлено 21 мая в 12:30
Энергетика

Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено 21 мая в 09:41
Общество

Участник протестной акции в Екатеринбурге пожаловался в ЕСПЧ

Обновлено вчера в 23:33
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые выступит в Лиге Европы

Железнодорожники уже гарантировали себе путёвку в Лигу чемпионов по итогам выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ), следовательно, обеспечивший себе шестое место «Арсенал» получит право выступить в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Пушков рассказал о провале «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

Принц Уильям обращался c Кейт Миддлтон, как со служанкой

Известный журналист Эндрю Мортон, прославившийся в свое время благодаря скандальному интервью с принцессой Дианой, в своей новой книге «William and Catherine» представил отношения принца Уильяма и его супруги в неожиданном свете.
Обновлено вчера в 06:00
Общество

Владелец косаток из бухты Средняя отказался их выпускать

Алексей Решетов — гендиректор компании «Афалина», которой принадлежат косатки и белухи в бухте Средняя в Приморье, не намерен добровольно выпускать их на волю.
Обновлено в 01:21
Происшествия

В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников

Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Экономика

Сбербанк стал основным владельцем Антипинского НПЗ

Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ, сообщает РБК со ссылкой на копию выписки из кипрского реестра компаний.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Представитель Зеленского в Верховной раде предложил сократить число депутатов

Представитель президента Украины Зеленского в Верховной раде Стефанчук предложил сократить количество депутатов парламента.
Обновлено в 01:01
Происшествия

DM: в Китае женщина оплатила покупку Volkswagen Passat мелочью

Обновлено вчера в 10:33
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В ряде европейских стран в четверг начинаются выборы в Европейский парламент.
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Родителей сломавшего девочке нос мальчика отдали под суд в Кузбассе

В ноябре 2018 года в пгт Яшкино мальчик ударил девочку в лицо, причинив ей закрытый перелом носа.
Обновлено в 00:38
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

Прокуратура разрешила машинам ездить по Шарташскому лесопарку

Свердловская прокуратура запретила запрещать ездить по территории Шарташского лесопарка на автомобиле.
Обновлено вчера в 23:45
Спорт

Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой

Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области

Пятеро детей получили травмы и были госпитализированы в результате взрыва газового баллона в поселке Малышева в Свердловской области, сообщает областная Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС).
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Назван срок введения системы быстрых платежей для покупки акций

Система мгновенного пополнения брокерского счета через Систему быстрых платежей (СБП) заработает в тестовом режиме осенью 2019 года.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Убийце хабаровского пауэрлифтера не удалось обжаловать приговор

Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

Обновлено вчера в 01:19
Транспорт

Робот поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

По статистике столичного Департамента информационных технологий, робот помогает москвичам в два раза быстрее, чем живой оператор.
Обновлено в 00:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное