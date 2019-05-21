«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России в СамареНева Спорт 21 мая в 22:00

В Самаре состоится финальный матч Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Самара Арена», начнется в 18:30 по московскому времени. В составе «Урала» не сможет сыграть дисквалифицированный за красную карточку Эрик Бикфалви.

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«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России в Самаре

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