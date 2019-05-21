Футбол

«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России в СамареНева Спорт 21 мая в 22:00

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
В Самаре состоится финальный матч Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча, которая пройдет на стадионе «Самара Арена», начнется в 18:30 по московскому времени. В составе «Урала» не сможет сыграть дисквалифицированный за красную карточку Эрик Бикфалви.
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