Футбол
«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка РоссииСоветский спорт вчера в 13:51
Финальная встреча состоится 22 мая на стадионе Самара Арена и начнется в 18:30 по московскому времени.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 05:52, Ашберн
Происшествия
В Италии перевернулся автобус с российскими туристами
В автобусе было не менее 50 туристов. Один человек погиб, несколько пассажиров автобуса получили ранения, добавляет Corriere Fiorentino.
Обновлено в 05:26
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Общество
Екатеринбургская онлайн-демократия умерла в сквере
Неделя протестов в Екатеринбурге, вызванных планами постройки храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы, доказала не только конфликт горожан с любой точечной застройкой, но и поставила под серьезное сомнение процедуру общественных обсуждений по важным градостроительным вопросам.
Обновлено в 00:42
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Национальный антитеррористический комитет опубликовал видео с места ликвидации террористов в городе Кольчугино Владимирской области.
Обновлено в 02:31
Политика
На Порошенко завели дело о госизмене
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Обновлено вчера в 07:19
Гаджеты
Microsoft выпустила обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Политика
Зеленский вынесет на референдум вопрос о переговорах с Россией
По словам чиновника, на референдум вынесут вопрос о достижении мирных договоренностей с Россией и решении конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:30
Хоккей
Малкин восхитился игрой Овечкина
Форвард сборной России по хоккею Евгений Малкин поделился впечатлениями от гола соотечественника Александра Овечкина после его передачи в ворота команды Швеции в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:54
Экономика
Счетная палата: строительство фондохранилища Эрмитажа может затянуться
Счетная палата РФ видит риски незавершения четвертого этапа строительства фондохранилища Эрмитажа в 2019 году, хотя изначально планировалось завершить его еще в 2017 году, говорится в материалах контрольного ведомства по итогам проверки расходования бюджетных средств Эрмитажем за прошлый год.
Обновлено в 05:23
Политика
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Технологии
ФАС потребовала, чтобы Gett не мешал работе приложения для таксистов
ФАС выявила в работе онлайн-сервиса по заказу такси Gett признаки нарушения закона о защите конкуренции и потребовала их устранить.
Обновлено в 05:11
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Технологии
Ethereum станет удобнее для использования. На это потратят $19 млн
Организация выделит $30 млн на развитие экосистемы, $19 млн из них пойдут на решение ее главной проблемы — масштабируемости.
Обновлено в 04:14
Спорт
Олимпийская чемпионка по плаванию Мейлутите завершила карьеру
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка 2012 года Рута Мейлутите решила завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 22 лет.
Обновлено в 04:36
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Макаров нашел параллель между нарушениями 1 мая и политикой Горбачева
Вячеслав Макаров произнес гневную тираду о деятельности Михаила Горбачева и переворотах в стране в начале XX века.
Обновлено в 04:31
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Космос
Центр подготовки космонавтов создаст полигон поверхности Луны
При разработке будут использованы технологии дополненной реальности Полигон поверхности Луны с имитацией гравитации спутника Земли будет построен Центром подготовки космонавтов.
Обновлено в 00:45
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский внес в Раду свой первый законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду первый законопроект на посту президента, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:12