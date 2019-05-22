Футбол

«Локомотив» и «Урал» прилетели в Самару на финальный матч Кубка РоссииСоветский спорт вчера в 13:51

Урал — Локомотив
сегодня
в 11:30
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
Финальная встреча состоится 22 мая на стадионе Самара Арена и начнется в 18:30 по московскому времени.
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