Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболуРИА Новости вчера в 17:09
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча состоится в среду на "Самара Арене".
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«Локомотив» — «Урал»: ставки, прогнозы и коэффициенты букмекеров на матч 22 мая 2019 года
Bookmaker-ratings.ru20 мая в 05:30
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Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
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Здоровье
Летние лагеря получили несколько тысяч предписаний Роспотребнадзора
Летним лагерям предстоит выполнить 13 тысяч мероприятий перед началом сезона, которые касаются в основном организации питания детей.
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Происшествия
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Кавказ задолжал за газ миллиарды рублей
Просроченная задолженность конечных потребителей Северного Кавказа за газ на 1 января 2019 года составила 93,9 миллиарда рублей, передает «Интефакс» данные из доклада начальника департамента 314 (маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов) «Газпрома» Геннадия Сухова.
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Apple выпустила восьмиядерные MacBook Pro с доработанной клавиатурой
В компании заявили, что 15-дюймовые версии профессионального ноутбука оснащаются процессорами Intel Core восьмого и девятого поколения.
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Шоу-бизнес
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Примечательно, что Рубцова не скрывает, что деньги со счетов Быстрицкой, действительно, снимались, но использовались деньги только на текущие расходы, а также самой Шегельман в Израиль.
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Общество
Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
Виктория Боня стала моделью для показа одежды собственного дизайна
Виктория Боня уже некоторое время выпускает собственную линию одежды. Модель неплохо зарабатывает на дизайнерской профессии.
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Политика
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Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Кино
Ксения Собчак выпустила интервью с Ларсом фон Триером
Ксения Собчак взяла интервью у Ларса фон Триера для своего ютьюб-шоу «Осторожно, Собчак!»
Обновлено в 09:00
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли шведов в матче чемпионата мира
Российская команда выиграла все семь встреч на групповом этапе и стала первой в группе В. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой США, которая заняла четвертое место в группе А.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Здоровье
Эксперты назвали продукты, портящие зрение
Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания о доброте и мести
Телеведущая Ксения Собчак в Instagram порассуждала о таких понятиях, как доброта и месть.
Обновлено в 01:18
Политика
Зеленский назначил замглавы СБУ основателя студии «Квартал 95»
На Украине стало известно имя нового заместителя главы Службы безопасности страны (СБУ) и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Обновлено в 07:04
Здоровье
В Приморье поступила партия тест-полосок для больных диабетом
Тест-полоски для диагностирования сахара в крови предназначаются для детей с сахарным диабетом В Приморский край прибыла новая партия тест-полосок для детей с сахарным диабетом.
Обновлено вчера в 22:28
Кино
Тарантино, Альмодовар и знаменитые французы: что происходит в Каннах
Кинокритики называют 72-й кинофестиваль встречей старых друзей: свои фильмы на смотр привезли Джим Джармуш, Педро Альмодовар, Гаспар Ноэ, Терренс Малик и даже Квентин Тарантино, специально к Каннам поспешивший завершить монтаж ленты «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 08:55
Политика
Команда Зеленского не утратила надежду «заставить Раду поработать»
Отказ Верховной рады рассматривать первые законопроекты Владимира Зеленского наглядно показывает уровень взаимодействия между действующим составом парламента и президентом, однако в команде последнего все еще надеются, что смогут переубедить депутатов, заявил в среду представитель Зеленского Руслан Стефанчук.
Обновлено в 09:28
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Наука
Робот Salto стал автономным и научился прыгать на улице
Обновленный робот не нуждается во внешней системе отслеживания движений и полагается на свои датчики, что позволяет использовать его на улице или в любом помещении, рассказывает IEEE Spectrum.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Ульяновске «заминировали» аэропорт, автовокзал и 5 торговых центров
Взрывчатку ищут в аэропорту имени Карамзина, на автовокзале, в торговых центрах «Аквамолл», «Вертикаль», «Пушкарёвское кольцо», «Сити» и «Лидер».
Обновлено в 09:49
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13