Футбол

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболуРИА Новости вчера в 17:09

Урал — Локомотив
сегодня
в 11:30
Кубок России, Финал
Самара, Самара Арена
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча состоится в среду на "Самара Арене".
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