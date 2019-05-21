Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболуРИА Новости 17:09
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча состоится в среду на "Самара Арене".
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Закупки Россией золота назвали «плохим знаком» для мира
Резервы увеличены на 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за такой же период 2018 года. Для мира действия Москвы являются «плохим знаком».
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Из бухгалтеров в учителя: в Латвии нашли решение проблемы нехватки педагогов
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Контртеррористическая операция проводится в городе Кольчугино (Владимирская область), сообщили 22 мая в пресс-службе Национального антитеррористического комитета.
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«По информации знакомых с ситуацией источников, ByteDance, владелец популярного видео- приложения TikTok, разрабатывает платный музыкальный сервис, который бросит вызов лидерам отрасли Spotify и Apple Music на развивающихся рынках», — отмечает издание.
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Шоу-бизнес
Вдова Доренко опубликовала последние фото и видео с ним перед смертью
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Обновлено в 13:44
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Наталья Штурм голышом занялась йогой на побережье Болгарии
Отечественная певица Наталья Штурм решила заняться йогой без одежды во время поездки в Болгарию.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России
Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
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Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
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Футбол
Чех летом вернётся в «Челси» и займёт пост спортивного директора
Чех займёт должность спортивного директора. В последнем в карьере матче 36-летнему голкиперу предстоит встретится как раз с «Челси».
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Космос
Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году
Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
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Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
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Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
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Кремль ответил на заявление о новых санкциях США
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Общество
В России упрощена процедура получения инвалидности
Раньше гражданин лично подавал документы в письменной форме в бюро медико-социальной экспертизы.
Обновлено в 08:30