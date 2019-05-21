«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболуРИА Новости 17:09

Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал". Встреча состоится в среду на "Самара Арене".

«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу

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