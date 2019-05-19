Футбол
«Локомотив» и «Урал» обнародовали стартовые составы на матч РПЛREGNUM 04:19
Тренерские штабы московского футбольного клуба «Локомотив» и екатеринбургской команды «Урал» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ).
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:42, Ашберн
Музыка
Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов
Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Спорт
Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения
Обновлено вчера в 14:08
Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии
Обновлено в 04:15
Происшествия
При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека
На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Общество
«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает
Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Автоспорт
Алонсо рискует не пройти квалификацию «500 миль Индианаполиса»
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Музыка
Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле
Обновлено вчера в 17:49
Экономика
Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать
Российские туристы стали меньше приобретать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 04:11
Футбол
Ройс: «„Бавария“ заслужила чемпионский титул»
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал чемпионство «Баварии».
Обновлено вчера в 16:26
Гаджеты
Раскрыты характеристики сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7A
Обновлено вчера в 06:47
Музыка
Результаты финала телешоу «Голос. Дети» аннулированы
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили представители канала, сообщает RT.
Обновлено 16 мая в 07:44
Политика
Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций
Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 04:04
Транспорт
Движение грузовиков по трассам в России в дневное время ограничат
В Российской Федерации с 20 мая по 31 августа на некоторых участках автомобильных дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В МАК сообщили о завершении расшифровки «черных ящиков» SSJ-100
Эксперты анализируют полученную информацию Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку данных бортовых параметрических самописцев с самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка
Обновлено в 03:30
Футбол
Дамьен Ле Таллек: «На Украине полгода не платили зарплату, а в клубе не было бутылок с водой»
Бывало играли при температуре минус 17 градусов. На Украине полгода не платили зарплату, а в клубе не было бутылок с водой.
Обновлено в 03:34
Музыка
Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию
Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Политика
В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире
Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Энергетика
Казахстан намерен урегулировать вопрос ущерба от грязной нефти на уровне компаний
Минэнерго Казахстана рассчитывает, что вопрос ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" будет урегулирован на уровне "КазТрансОйла" и "Транснефти".
Обновлено в 04:02
Здоровье
Врач рассказала об опасности чрезмерного пребывания на солнце
Чрезмерное пребывание на солнце может быть опасно и нанести серьезный вред здоровью человека.
Обновлено в 02:30
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Футбол
Ломовицкий перевел крупную сумму в благотворительный фонд Реброва
21-летний футболист перевел 150 тысяч рублей на лечение Антона Кузнецова. Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
Обновлено в 02:56