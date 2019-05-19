Футбол

«Локомотив» и «Урал» обнародовали стартовые составы на матч РПЛREGNUM 04:19

Тренерские штабы московского футбольного клуба «Локомотив» и екатеринбургской команды «Урал» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ).
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Смолов и Эдер — в основе «Локомотива» на матч против «Урала»

Матч ТВ04:02

«Урал» - «Локомотив»: Смолов и Эдер выйдут с первых минут

Советский спорт03:09

«Урал» – «Локомотив»: Смолов и Эдер в старте гостей

Спорт-Экспресс03:02

Смолов - в основе «Локомотива» на матч с «Уралом»

Soccer.ru03:07

«Урал» — «Локомотив»: Миранчуки, Смолов и Эдер сыграют с первых минут

Чемпионат03:08

Братья Миранчуки, Смолов и Эдер – в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Уралом»

Бомбардир.ру03:52

«Урал» – «Локомотив». Смолов, Жемалетдинов и Эдер играют. Онлайн-трансляция матча

Sports.ru01:20
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Музыка

Лазарев заявил о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Российский певец Сергей Лазарев, который занял на музыкальном конкурсе «Евровидение-2019» третье место, заявил журналистам, что видит по отношению к России «некую предвзятость», передает «РИА Новости».
Обновлено в 00:25
Происшествия

Сильный пожар произошел в районе вокзала в Южно-Сахалинске

Обновлено в 04:18
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено 17 мая в 11:57
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова празднует день рождения

Обновлено вчера в 14:08
Религия

В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен

В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол

«Уфа» поздравила Зинченко с победой в Кубке Англии

Обновлено в 04:15
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Общество

«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает

Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в дебюте поединка

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер без особых проблем победил Доминика Бризила, передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:15
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Автоспорт

Алонсо рискует не пройти квалификацию «500 миль Индианаполиса»

Обновлено вчера в 18:09
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Экономика

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

Российские туристы стали меньше приобретать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 04:11
Футбол

Ройс: «„Бавария“ заслужила чемпионский титул»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал чемпионство «Баварии».
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Гаджеты

Раскрыты характеристики сверхбюджетного смартфона Xiaomi Redmi 7A

Обновлено вчера в 06:47
Политика

Крымские татары просят Зеленского не освобождать их от оккупации

Обновлено в 04:17
Музыка

Результаты финала телешоу «Голос. Дети» аннулированы

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили представители канала, сообщает RT.
Обновлено 16 мая в 07:44
Политика

Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций.
Обновлено в 04:04
Транспорт

Движение грузовиков по трассам в России в дневное время ограничат

В Российской Федерации с 20 мая по 31 августа на некоторых участках автомобильных дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32 градуса Цельсия.
Обновлено в 02:21
Происшествия

В МАК сообщили о завершении расшифровки «черных ящиков» SSJ-100

Эксперты анализируют полученную информацию Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) завершили расшифровку данных бортовых параметрических самописцев с самолета SSJ-100, сгоревшего в аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 04:30
Шоу-бизнес

Чтобы поднять настроение мужу: Анна Хилькевич сменила цвет волос

Обновлено в 02:19
Происшествия

В поезде Новосибирск-Барнаул произошла массовая драка

Обновлено в 03:30
Футбол

Дамьен Ле Таллек: «На Украине полгода не платили зарплату, а в клубе не было бутылок с водой»

Бывало играли при температуре минус 17 градусов. На Украине полгода не платили зарплату, а в клубе не было бутылок с водой.
Обновлено в 03:34
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрывал свою ориентацию

Нидерландский поп-певец Дункан Лоуренс, который одержал победу на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019", умолчал о своей нетрадиционной ориентации, чтобы не потерять смс-голоса молодых девушек, являющихся его основной аудиторией.
Обновлено в 01:29
Политика

В ЮНЕСКО назвали число коренных языков в мире

Общая численность коренных языков в мире - между пятью и шестью тысячами, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:43
Энергетика

Казахстан намерен урегулировать вопрос ущерба от грязной нефти на уровне компаний

Минэнерго Казахстана рассчитывает, что вопрос ущерба от загрязнения нефтепровода "Дружба" будет урегулирован на уровне "КазТрансОйла" и "Транснефти".
Обновлено в 04:02
Здоровье

Врач рассказала об опасности чрезмерного пребывания на солнце

Чрезмерное пребывание на солнце может быть опасно и нанести серьезный вред здоровью человека.
Обновлено в 02:30
Политика

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Футбол

Ломовицкий перевел крупную сумму в благотворительный фонд Реброва

21-летний футболист перевел 150 тысяч рублей на лечение Антона Кузнецова. Фонд «Своими глазами» помогает людям с нарушениями зрения.
Обновлено в 02:56
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Хорватский футболист, защитник московского «Локомотива» и сборной Хорватии.
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