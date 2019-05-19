«Локомотив» и «Урал» обнародовали стартовые составы на матч РПЛREGNUM 04:19

Тренерские штабы московского футбольного клуба «Локомотив» и екатеринбургской команды «Урал» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российский футбольной Премьер-лиги (РПЛ).

«Локомотив» и «Урал» обнародовали стартовые составы на матч РПЛ

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