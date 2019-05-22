Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка РоссииNews.ru 10:17
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдет в Самаре.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 10:25, Ашберн
Общество
Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы
Обновлено в 08:42
Общество
Археологи нашли в Калининграде карманные солнечные часы конца XVI века
Карманные солнечные часы, изготовленные из кости неизвестного животного в конце XVI века, обнаружили археологи при раскопках в центральной части Калининграда, сообщила в среду журналистам пресс-служба областного историко-художественного музея.
Обновлено в 09:23
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
Обновлено в 07:33
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:35
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно уголовное дело
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Петра Порошенко и ряда высших должностных лиц.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Microsoft выпустила обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила новое крупное обновление Windows 10 и начала его распространение пользователям во вторник.
Обновлено вчера в 17:55
Общество
Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек
Администрация пермской гимназии №4 установила более высокий проходной балл для девочек, чем для мальчиков, желающих поступить в учебное заведение, сообщает 59.ru.
Обновлено в 08:59
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено в 02:17
Авто
Названа стоимость нового российского электромобиля Zetta
Гендиректор российской компании Zetta Денис Щуровский сообщил, что новый одноименный российский электромобиль, как планируется, появится в продаже в декабре текущего года и будет стоить от 450 тысяч рублей.
Обновлено в 01:29
Политика
Зеленский назначил экс-министра финансов секретарем Совбеза Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Краснодарской активистке Антоновой предъявлено обвинение
Обвинение было предъявлено 21 мая по уголовному делу об участии в нежелательной на территории России организации, заявила координатор "Открытой России"* в Краснодарском крае Яна Антонова.
Обновлено в 06:15
Общество
Тысячи откровенных фото девушек попали в сеть
Обновлено в 08:39
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Эксперты назвали продукты, портящие зрение
Ухудшение зрения сильно влияет на жизнь, поэтому медики рекомендуют как можно раньше начинать следить за собой и за теми продуктами, которые употребляются в пищу.
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Вилли Токарев госпитализирован в тяжелом состоянии
Состояние 84-летнего Вилли Токарева оценивают как крайне тяжелое. При этом он сам обратился к медикам, пожаловавшись на плохое самочувствие.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Рауф Арашуков ответил Совфеду на решение лишить его статуса сенатора
Находящийся в СИЗО Рауф Арашуков заявил, что предвидел решение Совета Федерации лишить его статуса сенатора, отметив, что именно ради этого и было затеяно его уголовное преследование.
Обновлено в 09:54
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Политика
В МВФ опровергли спешное завершение работы миссии на Украине
Как уточнил глава представительства МВФ на Украине Йости Люнгмана, миссия МВФ будет работать с украинскими властями с 21 мая в течение двух недель по вопросам очередного пересмотра действующей программы и восстановления ответственности за незаконное обогащение, введенной в рамках предыдущей программы, но отмененной в феврале решению Конституционного суда Украины.
Обновлено в 04:19
Общество
Большинство жителей Екатеринбурга поддержали строительство храма
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга не против строительства храма святой великомученицы Екатерины в городе, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 09:46
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Гидрометцентр пообещал россиянам теплое начало лета
Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:10
Музыка
Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии
Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04