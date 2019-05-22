Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка РоссииNews.ru вчера в 10:17
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
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«Локомотив» - «Урал»: братья Миранчуки, Фернандеш, Крыховяк и Смолов в стартовом составе
Спорт-Экспрессвчера в 09:57
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Экономика
«Юнистрим» ограничил работу по будням
Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Музыка
ВЦИОМ изучил интерес россиян к «Евровидению»
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого свидетельствуют, что за финалом конкурса "Евровидение-2019" следили 22% россиян, что на 6% превышает аналогичные показатели 2018 года.
Обновлено вчера в 21:53
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено вчера в 01:19
Политика
Зеленский предложил провести референдум о диалоге с Россией
Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум, на котором граждане страны смогут высказать свое мнение по переговорному процессу между Россией и Украиной относительно минских договоренностей.
Обновлено 21 мая в 22:01
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты
Китай утвердил льготы разработчикам микросхем и софта
Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:24
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок
В свою очередь врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия подчеркнула, что выпускникам не стоит налегать на колбасные изделия, так как они вызывают сильную жажду.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей
Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Обновлено вчера в 23:19
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Кино
Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы
Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Гастарбайтеры устроили забастовку в Иркутске из-за невыплаты зарплаты
Начата доследственная проверка Иностранные рабочие устроили забастовку в Иркутске из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено вчера в 21:15
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 21 мая в 16:47
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено вчера в 17:49
Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов по данным на 22:47 мск составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Авто
Названа цена нового российского электромобиля Zetta
Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Экономика
Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума
Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Пушков рассказал о провале «украинской мечты»
Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 06:35
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Единоборства
Дисквалификации Нурмагомедова и Тухугова сокращены на 35 дней
Российские бойцы смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов смогут вернуться в октагон на 35 дней раньше.
Обновлено вчера в 17:15
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено вчера в 05:01
Здоровье
В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака
По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Хоккей
Патрик Кейн удивлен, что Артемия Панарина не пригласили в сборную
Нападающий "Чикаго" и сборной США поделился поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено вчера в 14:00