«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка РоссииNews.ru вчера в 10:17

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка России

Экономика «Юнистрим» ограничил работу по будням Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.

Музыка ВЦИОМ изучил интерес россиян к «Евровидению» Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого свидетельствуют, что за финалом конкурса "Евровидение-2019" следили 22% россиян, что на 6% превышает аналогичные показатели 2018 года.

Финансы Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства» Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

Армия и оружие Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник» По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.

Политика Зеленский предложил провести референдум о диалоге с Россией Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум, на котором граждане страны смогут высказать свое мнение по переговорному процессу между Россией и Украиной относительно минских договоренностей.

Происшествия Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.

Политика Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.

Гаджеты Китай утвердил льготы разработчикам микросхем и софта Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения.

Здоровье Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок В свою очередь врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия подчеркнула, что выпускникам не стоит налегать на колбасные изделия, так как они вызывают сильную жажду.

Происшествия Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Энергетика В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.

Кино Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.

Общество Гастарбайтеры устроили забастовку в Иркутске из-за невыплаты зарплаты Начата доследственная проверка Иностранные рабочие устроили забастовку в Иркутске из-за невыплаты заработной платы.

Политика Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.

Происшествия Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.

Армия и оружие Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Общество Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.

Энергетика Цены на нефть упали за день почти на 2% Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов по данным на 22:47 мск составляет $70,72.

Авто Названа цена нового российского электромобиля Zetta Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.

Экономика Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.

Политика Пушков рассказал о провале «украинской мечты» Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.

Армия и оружие В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым «Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.

Единоборства Дисквалификации Нурмагомедова и Тухугова сокращены на 35 дней Российские бойцы смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов смогут вернуться в октагон на 35 дней раньше.

Авто Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2% В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.