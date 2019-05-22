Футбол

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка РоссииNews.ru вчера в 10:17

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
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Кубковые короли России

Soccer.ruвчера в 13:53

«Локомотив» - «Урал»: братья Миранчуки, Фернандеш, Крыховяк и Смолов в стартовом составе

Спорт-Экспрессвчера в 09:57

«Локомотив» и «Урал» объявили составы на финал Кубка России

Матч ТВвчера в 10:11

Антон Миранчук получил травму в финале Кубка России и был заменен на Тарасова

Sports.ruвчера в 12:59

Антон Миранчук получил травму в финале Кубка России с «Уралом» и был заменён

Чемпионатвчера в 13:03

«Локомотив» — «Урал». Стали известны стартовые составы на финал Кубка России

Sport24.ruвчера в 09:54

«Локомотив» - «Урал»: стартовые составы команд на финал Кубка России

Sport.ruвчера в 10:29
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Экономика

«Юнистрим» ограничил работу по будням

Издание ссылается на письмо, разосланное системой «Юнистрим» по отделениям.
Обновлено вчера в 20:59
Музыка

ВЦИОМ изучил интерес россиян к «Евровидению»

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, результаты которого свидетельствуют, что за финалом конкурса "Евровидение-2019" следили 22% россиян, что на 6% превышает аналогичные показатели 2018 года.
Обновлено вчера в 21:53
Финансы

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие

Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»

По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено вчера в 01:19
Политика

Зеленский предложил провести референдум о диалоге с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил провести референдум, на котором граждане страны смогут высказать свое мнение по переговорному процессу между Россией и Украиной относительно минских договоренностей.
Обновлено 21 мая в 22:01
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Порошенко прокомментировал возбуждение против него уголовных дел

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возбуждение против себя очередного уголовного дела.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты

Китай утвердил льготы разработчикам микросхем и софта

Власти Китая приняли пятилетнюю программу налоговых льгот для разработчиков интегральных микросхем и программного обеспечения.
Обновлено вчера в 23:24
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок

В свою очередь врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия подчеркнула, что выпускникам не стоит налегать на колбасные изделия, так как они вызывают сильную жажду.
Обновлено вчера в 20:03
Политика

В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви

Обновлено вчера в 12:43
Происшествия

Мать погибшей в «Зимней вишне» девочки потребовала 100 млн рублей

Потерпевшая по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» потребовала 100 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Обновлено вчера в 08:07
Общество

Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать

Обновлено вчера в 23:19
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Кино

Дэниел Крэйг перенесёт операцию после травмы на съёмках бондианы

Британский актёр Дэниел Крэйг, который исполняет роль агента 007, перенесёт операцию на лодыжке после травмы, полученной во время съёмок 25-й киноленты о Джеймсе Бонде на Ямайке.
Обновлено вчера в 18:57
Общество

Гастарбайтеры устроили забастовку в Иркутске из-за невыплаты зарплаты

Начата доследственная проверка Иностранные рабочие устроили забастовку в Иркутске из-за невыплаты заработной платы.
Обновлено вчера в 21:15
Хоккей

Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Обновлено 21 мая в 16:47
Политика

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии

По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Центральное командование Вооруженных сил США попросило Пентагон отправить пять тысяч американских солдат на Ближний Восток в связи с растущим напряжением в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено вчера в 17:57
Общество

Екатеринбургская епархия прокомментировала опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия обнародовала заявление в связи публикацией результатов опроса ВЦИОМ по строительству храма в Екатеринбурге, раскритиковав его результаты.
Обновлено вчера в 17:49
Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов по данным на 22:47 мск составляет $70,72.
Обновлено вчера в 16:27
Авто

Названа цена нового российского электромобиля Zetta

Российский электромобиль Zetta появится в продаже в декабре этого года. Такое заявление сделал гендиректор компании Zetta Денис Щуровский.
Обновлено 21 мая в 20:01
Экономика

Рост промышленного производства ускорился до двухлетнего максимума

Рост промышленности в апреле ускорился до 4,9% в годовом сопоставлении – с мартовских 1,2%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:13
Политика

Пушков рассказал о провале «украинской мечты»

Сенатор Алексей Пушков заявил, что «украинская мечта жить за чужой счет» никогда не осуществится.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов

В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 06:35
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Единоборства

Дисквалификации Нурмагомедова и Тухугова сокращены на 35 дней

Российские бойцы смешанного стиля Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов смогут вернуться в октагон на 35 дней раньше.
Обновлено вчера в 17:15
Авто

Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%

В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено вчера в 05:01
Здоровье

В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака

По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Хоккей

Патрик Кейн удивлен, что Артемия Панарина не пригласили в сборную

Нападающий "Чикаго" и сборной США поделился поделился ожиданиями от встречи со сборной России в четвертьфинале чемпионата мира.
Обновлено вчера в 14:00
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Российский и бразильский футболист, вратарь и вице-капитан московского «Локомотива». Игрок сборной России. Член клуба Льва Яшина.
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