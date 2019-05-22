Футбол

«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка РоссииNews.ru 10:17

Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
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Фернандеш и Погребняк выйдут в стартовых составах в финале Кубка России

РИА Новости10:25

Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на финал Кубка России по футболу

RT на русском10:19

«Локомотив» и «Урал» объявили составы на финал Кубка России

Матч ТВ10:11

«Локомотив» — «Урал»: Миранчуки, Смолов и Фернандеш сыграют с первых минут

Чемпионат10:14

«Локомотив» - «Урал»: братья Миранчуки, Фернандеш, Крыховяк и Смолов в стартовом составе

Спорт-Экспресс09:57

«Локомотив» — «Урал». Стали известны стартовые составы на финал Кубка России

Sport24.ru09:54

«Локомотив» - «Урал»: стартовые составы команд на финал Кубка России

Sport.ru10:29
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Авто

Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России

Обновлено в 09:11
Происшествия

Шестун решил прекратить голодовку

Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Экономика

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком в 4,4 млрд руб. "На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд руб. — рост программы перевозок", — указывали в компании.
Обновлено в 10:46
Кино

Тарантино оказался в центре скандала из-за нового фильма

"Однажды в Голливуде" является главным фильмом фестиваля. Многие кинокритики высоко оценили долгожданную новую работу Тарантино.
Обновлено в 10:57
Транспорт

РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками

Обновлено в 08:07
Общество

Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети

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Наука

Остатки пигмента феомеланина картировали в окаменелостях древней мыши

Исследователи из США, Англии и Японии просветили рентгеновским излучением останки древней мыши и пронаблюдали распределение остатков пигментов в шерсти животного.
Обновлено в 04:10
Культура

Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество

Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая

В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».
Обновлено вчера в 23:36
Экономика

Суд лишил Qualcomm главной статьи дохода. Акции компании рухнули

В чем виновен Qualcomm Согласно решению суда, производитель микрочипов злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 10:23
Происшествия

В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России

В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Футбол

Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»

Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика

Промпроизводство в России в апреле выросло на 4,9%

Промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Человек пострадал в ДТП с бензовозом и грузовиком на МКАД

Обновлено в 09:33
Общество

Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Гаджеты

В России из складного Galaxy Fold сделали книгу по «Игре престолов»

Обновлено в 10:47
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Обвиняемый в поджоге церкви подросток из Карелии признан невменяемым

Обвиняемый в поджоге церкви подросток из Карелии признан невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Карелия.
Обновлено в 07:56
Авто

В России отзывают более 14 тысяч Ford Explorer

Обновлено в 09:36
Авто

Ford рассказал о судьбе дилеров в России

«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:13
Политика

Путин назвал важнейший показатель зрелости общества

Президент заверил, что власти будут держать на постоянном контроле вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Андрей Чадов прокомментировал слухи о своей скорой свадьбе

Андрей Чадов, отпраздновавший 39-летие, прокомментировал распространившиеся слухи о своей скорой свадьбе.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В Кольчугине сняли режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции на территории города Кольчугино Владимирской области, где минувшей ночью были нейтрализованы два боевика, снят.
Обновлено в 02:34
Общество

Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в Приморский район, чтобы посетить поликлинику №114.
Обновлено в 10:24
Кино

К 150-летию со дня рождения Распутина снимут «документальный детектив»

Документальный детектив об убийстве Григория Распутина собирается снять телеведущий, путешественник и историк Олег Шишкин к 150-летию со дня рождения одного из самых загадочных персонажей российской истории, которое отмечают в этом году.
Обновлено в 05:11
Энергетика

Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин

В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Авто

АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross

АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Боевики за день выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим

«22 мая боевики осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении российской авиабазы Хмеймим», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 08:29
Авто

В Сети рассекретили новый Opel Corsa

В Сети появились свежие шпионские снимки малолитражного хэтчбека Opel Corsa следующего поколения.
Обновлено в 02:23
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