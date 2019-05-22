Футбол
«Локомотив» и «Урал» назвали составы на финал Кубка РоссииNews.ru 10:17
Московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдёт в Самаре.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Авто
Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России
Обновлено в 09:11
Происшествия
Шестун решил прекратить голодовку
Бывший глава Серпуховского района Александр Шестун решил прекратить голодовку, которую он держал в течение 100 дней, сообщается на сайте Совета по правам человека (СПЧ).
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым
Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
Обновлено в 07:14
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком в 4,4 млрд руб. "На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд руб. — рост программы перевозок", — указывали в компании.
Обновлено в 10:46
Кино
Тарантино оказался в центре скандала из-за нового фильма
"Однажды в Голливуде" является главным фильмом фестиваля. Многие кинокритики высоко оценили долгожданную новую работу Тарантино.
Обновлено в 10:57
Общество
Депутат Ивановской облдумы обматерила подписчиков в соцсети
Обновлено в 11:46
Наука
Остатки пигмента феомеланина картировали в окаменелостях древней мыши
Исследователи из США, Англии и Японии просветили рентгеновским излучением останки древней мыши и пронаблюдали распределение остатков пигментов в шерсти животного.
Обновлено в 04:10
Культура
Алсу прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Общество
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий мая
В рейтинг вошли также вакансии мастера по ремонту телевизоров (до 210 тысяч рублей) и менеджера по открытию заведений в сегменте HoReCa (до 300 тысяч рублей), сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования портала «Работа.ру».
Обновлено вчера в 23:36
Экономика
Суд лишил Qualcomm главной статьи дохода. Акции компании рухнули
В чем виновен Qualcomm Согласно решению суда, производитель микрочипов злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В ДТП с автобусом в Италии пострадали 12 граждан России
В посольстве России в Италии подтвердили RT, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали российские граждане.
Обновлено в 10:21
Футбол
Брандт перейдет в дортмундскую «Боруссию»
Соглашение Брандта с «Байером» рассчитано до 2021 года, но в нем прописана опция выкупа игрока за 25 миллионов евро.
Обновлено вчера в 14:38
Экономика
Промпроизводство в России в апреле выросло на 4,9%
Промышленное производство в России в апреле 2019 года выросло на 4,9% в годовом выражении, сообщает Росстат.
Обновлено в 10:00
Общество
Мэр Екатеринбурга назвал нерешающим опрос ВЦИОМа о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в разговоре с РБК прокомментировал итоги опроса, который провел ВЦИОМ в Екатеринбурге в связи с планами построить храм в городском сквере.
Обновлено в 10:18
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Обвиняемый в поджоге церкви подросток из Карелии признан невменяемым
Обвиняемый в поджоге церкви подросток из Карелии признан невменяемым. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике Карелия.
Обновлено в 07:56
Авто
В России отзывают более 14 тысяч Ford Explorer
Обновлено в 09:36
Авто
Ford рассказал о судьбе дилеров в России
«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:13
Политика
Путин назвал важнейший показатель зрелости общества
Президент заверил, что власти будут держать на постоянном контроле вопросы помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес
Андрей Чадов прокомментировал слухи о своей скорой свадьбе
Андрей Чадов, отпраздновавший 39-летие, прокомментировал распространившиеся слухи о своей скорой свадьбе.
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Кольчугине сняли режим контртеррористической операции
Режим контртеррористической операции на территории города Кольчугино Владимирской области, где минувшей ночью были нейтрализованы два боевика, снят.
Обновлено в 02:34
Общество
Беглов посетил «бережливую» поликлинику в лыжном переулке
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов съездил в Приморский район, чтобы посетить поликлинику №114.
Обновлено в 10:24
Кино
К 150-летию со дня рождения Распутина снимут «документальный детектив»
Документальный детектив об убийстве Григория Распутина собирается снять телеведущий, путешественник и историк Олег Шишкин к 150-летию со дня рождения одного из самых загадочных персонажей российской истории, которое отмечают в этом году.
Обновлено в 05:11
Энергетика
Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин
В ситуацию пришлось экстренно вмешаться правительству, которое снизило акцизы на топливо, ввело специальную надбавку и предупредило, что будет вводить заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты в случае резкого роста цен на внутреннем рынке.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Боевики за день выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
«22 мая боевики осуществили 17 пусков из реактивных систем залпового огня из зоны деэскалации Идлиб в направлении российской авиабазы Хмеймим», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 08:29
Авто
В Сети рассекретили новый Opel Corsa
В Сети появились свежие шпионские снимки малолитражного хэтчбека Opel Corsa следующего поколения.
Обновлено в 02:23