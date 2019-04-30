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«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу ЖивоглядоваЧемпионат 11:19
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова. Напомним, трансфер должен был состояться ещё зимой, но этому помешали перестановки внутри московского «Локомотива».
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Шамиль Газизов: Клубы интересуются четырьмя игроками «Уфы», Живоглядов входит в их число
Спорт день за днем13:56
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