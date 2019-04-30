Футбол
«Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу ЖивоглядоваЧемпионат 11:19
Как стало известно «Чемпионату», «Локомотив» и «Уфа» возобновили переговоры по трансферу защитника уфимской команды Дмитрия Живоглядова. Напомним, трансфер должен был состояться ещё зимой, но этому помешали перестановки внутри московского «Локомотива».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
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Футбол
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Команда рубится с ПСВ за первое место в чемпионате (предыдущие четыре года клуб просто сливался) и в полуфинале Лиги чемпионов.
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Общество
В Чечне состоялся самый массовый в России конный поход
В Чечне зафиксировали рекорд России по количеству участников в конном походе - более 1200 всадников.
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Зеленский приехал на встречу с раскольниками ПЦУ
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Доллар подскочил выше 65 рублей
Ранее сообщалось, что официальный курс евро на среду, 1 мая, вырос на 10,72 копейки, составив 72,3096 рубля.
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Авто
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Обновлено в 06:35
Политика
МИД России призвал отказаться от насилия в Венесуэле
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Экономика
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Доход директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкин за 2018 год составил 9,3 млн рублей, следует из декларации, опубликованной в пятницу на официальном сайте службы.
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Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
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На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона и подумать о России
Ранее, 25 апреля, Национальная мясная ассоциация, в которую входят крупнейшие производители мяса и мясных изделий, в том числе «Мираторг», обратилась к вице-премьеру Алексею Гордееву с предложением запретить частным лицам ввозить в Россию молочную и мясную продукцию из-за рубежа для личного использования.
Обновлено в 07:15
Политика
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Пресс-служба губернатора Челябинской области выступила со специальным заявлением, касающимся вопроса кремниевого завода в Златоусте.
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Обновлено в 09:06
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На западе Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В церемонии открытия приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
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Потеря обоняния указывает на риск смерти от деменции
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Обновлено в 05:06
Происшествия
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Radeon VII оказалась самой быстрой видеокартой для добычи Ethereum
Флагманский графический ускоритель Radeon VII смог опередить и прежние видеокарты на базе Vega, и Radeon Pro Duo на базе двух GPU Fiji, и даже предыдущего лидера — NVIDIA Titan V на базе Volta.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Калининграде нашли мумифицированные тела женщины и ребенка
Калининградские следователи выясняют обстоятельства гибели 43-летней женщины и ее 12-летнего сына, чьи мумифицированные тела нашли в квартире жилого дома, сообщила старший помощник руководителя СУ СК по региону Наталья Гацко.
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