«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матчеSportbox.RU 06:31

Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов. У «Локомотива» мячи на свой счет записали Хвича Кварацхелия и Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

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