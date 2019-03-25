Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матчеМатч ТВ 06:31
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов. У «Локомотива» мячи на свой счет записали Хвича Кварацхелия и Рифат Жемалетдинов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Здоровье
В Псковской области число мобильных ФАПов увеличится в два раза
Мобильные ФАПы позволяют проводить широкий спектр исследований. В Псковской области насчитывается более 8 тысяч сельских населенных пунктов.
Обновлено в 04:45
Кино
Опубликован новый трейлер «Джона Уика — 3», в котором никто не умирает
Киностудия Lionsgate поделилась необычным трейлером своего будущего боевика "Джон Уик — 3". В опубликованном ролике нет ни одной сцены насилия.
Обновлено в 07:25
Политика
Россия может сохранить транзит газа через Украину
Напомним, что настоящий контракт на транзит газа через границу истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 07:25
Общество
Кабмин определит индекс качества городской среды
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о подписании методики по определению индекса качества городской среды.
Обновлено в 06:56
Политика
Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением
Лукашенко поручил администрации предложить новые кандидатуры на должности своего помощника по Могилевской области и вице-премьера республики, в частности, из-за того, что ему не понравился темп развития сельского хозяйства в области, уточнили в пресс-службе.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала свою версию конфликта с Марией Кожевниковой
Российская телеведущая Ксения Собчак заявила, что информация о ее конфликте с Марией Кожевниковой не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал причастных к крушению Boeing в Донбассе
Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил о причастности украинской стороны к крушению в Донбассе малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17.
Обновлено в 06:43
Здоровье
В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами.
Обновлено в 03:50
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Футбол
Уголовное дело Кокорина и Мамаева передано в суд
В МВД России сообщили, что уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также двух других соучастников преступления передано в суд.
Обновлено в 07:51
Транспорт
Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты
Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
Обновлено вчера в 07:05
Экономика
Стало известно, сколько заплатил за возвращение Крыма каждый россиянин
Бывший заместитель министра финансов РФ Сергей Алексашенко подсчитал, в какую сумму обошлось жителям России присоединение Крыма.
Обновлено в 03:55
Финансы
Официальный курс евро на вторник вырос до 72,92 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,29 копейки - до 72,9229 рубля, курс доллара увеличился на 72,88 копейки - до 64,4993 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:52
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Транспорт
Около 100 рейсов Alitalia отменены в Италии из-за забастовки
По данным информационного агентства ANSA, авиакомпания рекомендует пассажирам перебронировать время вылета.
Обновлено в 05:05
Общество
ФРГ: нет причин для нарушения поставок по «Северному потому» при принятии газовых поправок
В Минэкономики ФРГ заявили, что страна не увидела причин для прекращения поставок по Северному потоку при утверждении проекта поправок в газовую директиву Евросоюза.
Обновлено в 07:46
Происшествия
У найденного мертвым бывшего охранника Ахмата Кадырова изъяли органы
Родственники Аюба Тунтуева, которого нашли мертвым в колонии во Владимирской области, рассказали об обнаружении на теле бывшего охранника первого президента Чечни кровоподтеки, что подтверждает мнение его знакомых о невозможности самоубийства для умершего.
Обновлено в 06:43
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
Обновлено в 01:41
Политика
S7 Space расторгнет контракт на производство украинских ракет «Зенит»
Компания S7 Space, являющаяся владельцем плавучего космодрома «Морской старт», расторгнет контракт на поставку 12 ракет-носителей «Зенит», производимых на украинском «Южмаше».
Обновлено в 01:03
Политика
Турция может разрешить россиянам приезжать без загранпаспортов
Россияне могут получить возможность приезжать в Турцию по внутренним паспортам, без использования заграничных, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 06:41
Политика
Чем займется Порошенко после проигрыша на выборах
Стало известно, чем займется Петр Порошенко, если ему не удастся переизбраться на второй срок.
Обновлено в 07:17
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Игры
Разработка Death Stranding достигла решающего этапа
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Москве подростки избили семиклассника до разрыва селезенки
Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики диагностировали у пострадавшего тупую травму живота и разрыв селезенки.
Обновлено в 06:20
Политика
Захарченко с Гиви оказались в списках украинских избирателей
Обновлено в 03:54
Политика
Газета The Sun призвала Терезу Мэй покинуть пост премьер-министра
Газета The Sun призвала премьер-министра Великобритании Терезу Мэй покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 23:12
Общество
Советник президента обнадежил Текслера насчет саммитов ШОС и БРИКС
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске Антон Кобяков на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером дал понять, что, вопреки слухам, международные мероприятия пройдут на Южном Урале.
Обновлено в 05:45