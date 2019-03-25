Футбол

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матчеМатч ТВ 06:31

Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов. У «Локомотива» мячи на свой счет записали Хвича Кварацхелия и Рифат Жемалетдинов.
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Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Уфой» в товарищеском матче

РИА Новости06:44

«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в товарищеском матче, уступая со счётом 0:2

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«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

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Sport24.ru06:18

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Спорт-Экспресс06:22

Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой»

Sports.ru06:18
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В МВД России сообщили, что уголовное дело в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, а также двух других соучастников преступления передано в суд.
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Строители Крымского моста собрали все железнодорожные пролеты

Берега Крыма и Тамани теперь полностью соединены железнодорожными пролетами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».
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Обновлено вчера в 22:03
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Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета по проведению саммитов ШОС и БРИКС-2020 в Челябинске Антон Кобяков на встрече с врио губернатора Алексеем Текслером дал понять, что, вопреки слухам, международные мероприятия пройдут на Южном Урале.
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