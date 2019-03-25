Футбол

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матчеМатч ТВ 06:31

Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов. У «Локомотива» мячи на свой счет записали Хвича Кварацхелия и Рифат Жемалетдинов.
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Футболисты «Локомотива» сыграли вничью с «Уфой» в товарищеском матче

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«Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» в товарищеском матче, уступая со счётом 0:2

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Товарищеский матч. «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой»

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