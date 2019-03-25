«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матчеМатч ТВ 06:31

Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов. У «Локомотива» мячи на свой счет записали Хвича Кварацхелия и Рифат Жемалетдинов.

«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матче

Общество Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.

Футбол «Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.

Авто «КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23% Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.

Политика Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30% Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.

Экономика Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Общество Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.

Политика В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.

Футбол «Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.

Общество Основатель сети кафе «Андерсон» обвинила в клевете Роспотребнадзор Владелец и основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова прокомментировала сообщения СМИ о кишечной палочке, которую обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе одной из проверок.

Энергетика Украина предложила Венгрии воспользоваться своими газохранилищами Компания «Укртрансгаз» предложила Венгрии воспользоваться украинскими хранилищами газа в следующем отопительном сезоне, заявили в пресс-службе компании, сообщило 25 марта информационное агентство «УНИАН».

Политика Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.

Здоровье Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11% "По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.

Экономика В США проявился самый верный индикатор рецессии Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Интернет В Telegram разрешили полностью стирать переписку Возможность полностью удалить личную переписку у себя и собеседника появилась у пользователей популярного мессенджера Telegram.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в рваных джинсах станцевала с дочкой Лизой На видео Пугачева танцует в рваных джинсах и белой узорчатой блузке. Елизавета одета в похожем стиле – у нее белоснежное платье с узорами.

Экономика Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.

Происшествия В Подмосковье вынесен приговор убийцам женщины и ее сына Следствием и судом было установлено, что летом 2014 года Грачев познакомился с 42-летней женщиной и выяснил, что она собирается продать дом с земельным участком в городском округе Домодедово и что кроме восьмилетнего сына у нее нет родственников.

Политика Зеленский подтвердил готовность встать перед Путиным на колени Кандидат в президент Украины шоумен, актер и политик Владимир Зеленский, заявил, что он готов встать на колени — лишь бы Россия не ставила на колени Украину.

Авто BMW тестирует электрокары за Полярным кругом Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.

Общество Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов» Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».

Происшествия На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.

Происшествия Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП возле автовокзала Брянска.

Армия и оружие Израиль начал стягивать войска к сектору Газа Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.