Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в товарищеском матчеМатч ТВ 06:31
Футболисты «Локомотива» и «Уфы» сыграли вничью в товарищеском матче. В составе уфимцев отличились Игорь Безденежных и Вячеслав Кротов. У «Локомотива» мячи на свой счет записали Хвича Кварацхелия и Рифат Жемалетдинов.
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Общество
Минобрнауки увеличит число бюджетных мест в вузах
В России наблюдается дефицит кадров по отдельным специальностям, поэтому в Министерстве науки и высшего образования приняли решение увеличить бюджетные места в вузах.
Обновлено в 04:19
Футбол
«Кардифф» объяснит ФИФА, почему не хочет платить «Нанту» за Салу
Руководство «Кардифф Сити» составило заявление относительно трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы, которое в скором времени будет направлено в ФИФА.
Обновлено в 03:43
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Общество
Барнаульская учительница уволилась из-за фото в купальнике
Татьяна Кувшинникова, учительница русского языка и литературы барнаульской школы № 13, все-таки уволилась из-за скандала, возникшего в начале февраля 2019 года по поводу совершенно безобидного фото в соцсетях.
Обновлено в 06:22
Политика
В СБУ подтвердили, что Прозоров является экс-сотрудником ведомства
В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о том, что Василий Прозоров, который дал пресс-конференцию в Москве, является бывшим сотрудником СБУ.
Обновлено в 08:49
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе рекордную сумму
Мадридский «Реал» собирается предложить ПСЖ 280 миллионов евро за переход нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает France Football.
Обновлено в 10:55
Авто
В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников
Обновлено в 01:40
Общество
Основатель сети кафе «Андерсон» обвинила в клевете Роспотребнадзор
Владелец и основатель сети семейных кафе "Андерсон" Анастасия Татулова прокомментировала сообщения СМИ о кишечной палочке, которую обнаружили сотрудники Роспотребнадзора в ходе одной из проверок.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Бывшая жена Дацика обвинила его в избиении детей
Обновлено в 09:50
Энергетика
Украина предложила Венгрии воспользоваться своими газохранилищами
Компания «Укртрансгаз» предложила Венгрии воспользоваться украинскими хранилищами газа в следующем отопительном сезоне, заявили в пресс-службе компании, сообщило 25 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 07:06
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Здоровье
Заболеваемость туберкулезом в Татарстане снизилась на 11%
"По итогам прошлого года вновь выявлено 1 154 больных туберкулезом, что 11% ниже заболеваемости 2017 года", - сообщает inkazan.ru.
Обновлено в 09:24
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия
Владелец «Зимней вишни» разбогател за год после пожара
Обновлено в 07:31
Интернет
В Telegram разрешили полностью стирать переписку
Возможность полностью удалить личную переписку у себя и собеседника появилась у пользователей популярного мессенджера Telegram.
Обновлено вчера в 22:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева в рваных джинсах станцевала с дочкой Лизой
На видео Пугачева танцует в рваных джинсах и белой узорчатой блузке. Елизавета одета в похожем стиле – у нее белоснежное платье с узорами.
Обновлено в 09:24
Экономика
Жизнь пенсионеров изменится с 1 апреля
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Подмосковье вынесен приговор убийцам женщины и ее сына
Следствием и судом было установлено, что летом 2014 года Грачев познакомился с 42-летней женщиной и выяснил, что она собирается продать дом с земельным участком в городском округе Домодедово и что кроме восьмилетнего сына у нее нет родственников.
Обновлено в 10:02
Политика
Зеленский подтвердил готовность встать перед Путиным на колени
Кандидат в президент Украины шоумен, актер и политик Владимир Зеленский, заявил, что он готов встать на колени — лишь бы Россия не ставила на колени Украину.
Обновлено в 10:05
Авто
BMW тестирует электрокары за Полярным кругом
Немецкий автопроизводитель выложил в сеть видеоролик испытаний своих электрических моделей iX3, i4 и iNEXT в шведском Арьеплуге.
Обновлено в 10:41
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Происшествия
На Урале бывший охранник застрелил двух женщин из-за ребенка
В Челябинской области выясняют обстоятельства двойного убийства в поселке Урожайный, где 25-летний мужчина застрелил мать бывшей жены и ее знакомую, чтобы забрать своего ребенка.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Стали известны имена погибших в ДТП возле автовокзала Брянска
Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП возле автовокзала Брянска.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
Израиль начал стягивать войска к сектору Газа
Армия обороны Израиля начала переброску двух бригад к сектору Газа и объявила ограниченную мобилизацию резервистов после обстрела, устроенного палестинскими боевиками, в результате которого ракета попала в жилой дом и семь человек получили ранения, в том числе дети.
Обновлено в 05:43
Хоккей
Хоккеисты «Ак Барса» сыграли против 30 детей одновременно
Хоккеисты казанского «Ак Барса» вышли на площадку «Татнефть Арены», чтобы сразиться одновременно с 30 девятилетними воспитанниками академии «Ак Барс» 2010 года рождения.
Обновлено в 10:50