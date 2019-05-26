Футбол
«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальтиСоветский спорт 08:55
Соломон Кверквелия
Дмитрий Тарасов
|17′
Дмитрий Тарасов
Хвича Кварацхелия
|29′
Мануэл Фернандеш
|39′
Брайан Идову
|54′
|58′
Ловро Бизяк
Сильвестр Игбоун
|58′
Данил Круговой
Азер Алиев
|62′
Каталин Карп
Оливье Тилль
|77′
Сильвестр Игбоун
Федор Смолов
Станислав Магкеев
|90′+1′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
21
Кварацхелия
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
59
Миранчук
7
Крыховяк
4
Фернандеш
37
Магкеев
31
Беленов
27
Неделчару
15
Пуцко
5
Йокич
33
Сухов
6
Салатич
19
Пауревич
29
Тилль
77
Алиев
57
Кротов
44
Игбоун
Уфа
Расстановка 3‑5‑2
На 39-й минуте гол со штрафного забил португальский полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш. На 50-й минуте португалец мог оформить дубль, но он не реализовал пенальти. Отметим, что Локомотив не смог договориться с Фернандешем о продлении контракта.
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