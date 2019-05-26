Футбол

«Локомотив» обыграл «Уфу» и завоевал серебро чемпионата РоссииРИА Новости 08:54

Московский "Локомотив" обыграл "Уфу" в домашнем матче заключительного 30-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников.
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«Локомотив» одолел «Уфу» и выиграл серебро чемпионата России

ProstoProSport08:54

«Локомотив» — «Уфа»: Ал. Миранчук, Фернандеш и Смолов — в стартовом составе

Чемпионат05:55

«Локомотив» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч 30 тура РПЛ

Газета.Ru06:37

Фернандеш не забил пенальти в матче «Локо» - «Уфа». Беленов отбил удар

Спорт-Экспресс08:11

«Локомотив» и «Уфа» огласили стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Sport24.ru06:04

«Локомотив» в Москве обыграл «Уфу», Фернандеш не забил пенальти

Советский спорт08:55

«Локомотив» и «Уфа» объявили стартовые составы

Sport.ru06:30
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Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Футбол

ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 08:54
Футбол

РБ Лейпциг — Бавария 0:3

Обновлено вчера в 15:56
Экономика

Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США

Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Политика

Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя задержание двух протестующих в городе Ровно, призвал Министерство внутренних дел Украины не принимать мер против политических активистов, которые не нарушают правопорядок.
Обновлено в 08:25
Общество

На Москву надвигается аномальная жара

Майская жара более 30 градусов приходит в Москву раз в 12 лет.
Обновлено в 08:16
Экономика

В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям

26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 07:34
Технологии

Хакеры взломали системы госорганов в Балтиморе технологией АНБ

Хакеры совершили атаку на государственные структуры города Балтимора, штат Мэриленд, при помощи программы EternalBlue.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов

Наши спортсмены проиграли финнам со счетом 1:0. Жена хоккеиста Александра Овечкина заявила, что заметила разницу между болельщиками российской сборной и фанатами клубов НХЛ.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В жилом доме в Германии произошел взрыв

Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Российский заключенный умер в реанимации после пыток

Как утверждает Осечкин, медикам запретили разглашать эту информацию. 24 мая Сидякин умер в реанимации второй клинической больницы Ярославля.
Обновлено в 07:12
Политика

Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Технологии

Япония выпустит новые высокоскоростные поезда до 2030 года

Как сообщили представители компании JR-East, к 2030 году планируется наладить потоковое производство более быстрых и современных поездов.
Обновлено в 02:58
Кино

Главный приз Каннского кинофестиваля получил фильм «Паразиты»

«Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля получил фильм южнокорейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты», сообщается на странице фестиваля в Twitter.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова

На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 06:34
Спорт

Загитова назвала Ханю и Плющенко королями фигурного катания

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала фотографию с Юдзуру Ханю и Евгением Плющенко.
Обновлено в 08:21
Экономика

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции

Цены на жилье подверглись сезонной коррекции Начинающийся летний сезон уже влияет на стоимость аренды жилья.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Лазарев отреагировал на сообщения о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении дочери.
Обновлено в 08:46
Происшествия

За две недели десять альпинистов погибли на Эвересте

Что еще известно: 24 мая сообщалось, что на Эвересте погибли 54-летние американец Дональд Кэш и Анджали Кулкарни из Индии.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В Москве закрыли вестибюль метро «Орехово» из-за бесхозного предмета

Северный вестибюль станции метро "Орехово" Московского метрополитена закрыли на вход и выход после обнаружения подозрительного предмета, ожидается прибытие кинологов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:23
Хоккей

Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами

Обновлено вчера в 18:21
Армия и оружие

Китайские СМИ высоко оценили потенциал российского ЗРК С-500

Авторы публикации подчеркнули, что С-500 обладает высоким экспортным потенциалом, в связи с чем, многие страны могут объявить о желании приобрести российский ЗРК.
Обновлено в 06:53
Экономика

Томенко и Романенко поздравили бизнесменов Алтайского края

26 мая празднуют День российского предпринимательства 26 мая, в День российского предпринимательства, губернатор Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко поздравили бизнесменов Алтайского края.
Обновлено в 00:59
Авто

Lada XRay массово отзывают в России. Найдена серьезная проблема!

АвтоВАЗ в срочном порядке отзывает свежие модели Lada XRay Cross.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Политика

Суд Ирака приговорил французов к смертной казни за терроризм

Трое граждан Франции приговорены к смертной казни за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

6 правил, которые уберегут зрение от воздействия смартфонов

Какими бы средствами предзащиты не оснащали производители свою продукцию, ни один защитный слой не может уберечь глаза от негативного воздействия смартфонов.
Обновлено в 03:41
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Локомотив
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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