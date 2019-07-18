Футбол
«Локомотив» и «Тамбов» объявили составы на матч РПЛГазета.Ru 09:11
Московский "Локомотив" и "Тамбов" объявили стартовые составы на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Политика
В ЦИК Украины рассказали о явке на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что к настоящему моменту по данным 11 из 199 округов явка на выборы в Верховную раду составила 15,27%.
Обновлено в 05:29
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Игры
EA начала рассылку приглашений в альфа-тест таинственной игры
Тайна, покрытая мраком Пользователи PlayStation 4 и Xbox One начали получать письма-приглашения на закрытый альфа-тест игры под кодовым названием Picnic.
Обновлено вчера в 16:10
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Дочь Машкова призналась, что ей сложно быть матерью
Обновлено в 09:15
Кино
Создатель оригинального «Оно» подал в суд на создателей ремейка фильма
Обновлено вчера в 11:24
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Авто
Новые Renault Logan и Sandero появились у дилеров
Обновленные Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway начали поступать к дилерам в Бразилии.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
Иран заявил о готовности к любым сценариям после задержания танкера
Танкер Stena Impero, следовавший под флагом Британии, был задержан в Ормузском проливе 19 июля.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие
Фото секретного американского танка появились в Сети
Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Обновлено в 09:07
Авто
Сегмент SUV занимает менее половины авторынка Санкт-Петербурга
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о том, что кроссоверы и внедорожники заняли более половины авторынка Москвы.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес
Дочь Алсу исполнила песню Леди Гаги и Купера
Напоминаем, что россияне устроили флешмоб на странице Леди Гаги, потому что, по слухам, именно она стала причиной расставания Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено в 05:39
Транспорт
Более 30 рейсов отменили и задержали в столичных аэропортах
Обновлено 19 июля в 02:43
Авто
Составлен рейтинг лучших российских спорткаров
Лидером рейтинга стал совсем новый проект от российского энтузиаста – Flanker F. Самодельный автомобиль, созданный всего за 12 месяцев, скоро станет постоянным участником (а, возможно, и призером) соревнований по дрифту.
Обновлено в 04:22
Религия
Тверской губернатор передал РПЦ мощи святого покровителя Торжка
Губернатор Тверской области Игорь Руденя передал Русской православной церкви мощи преподобного Аркадия Новоторжского, покровителя Торжка, которые будут храниться в местном Борисоглебском монастыре - старейшем на территории России.
Обновлено в 08:10
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
«Урал» с крупным счетом обыграл «Ахмат» во втором туре РПЛ
Екатеринбургский "Урал" с крупным счетом одержал победу над грозненским "Ахматом" во втором туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:00
Игры
В Mordhau введут новые карты и рейтинговый режим
Скоро в игре появятся две новые карты: «Фейтория», на которой расположат город и прилегающую к нему деревушку, и замок Кастелло.
Обновлено в 05:28