Футбол

«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболуТАСС вчера в 17:04

Локомотив — Рубин
сегодня
в 13:00
Чемпионат России
Стадион «Локомотив»
Московский футбольный клуб "Локомотив" в понедельник дома примет казанский "Рубин". Матч закроет программу первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Игра пройдет на "РЖД-Арене", начало - 20:00 мск.
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