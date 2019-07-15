Московский футбольный клуб "Локомотив" в понедельник дома примет казанский "Рубин". Матч закроет программу первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20. Игра пройдет на "РЖД-Арене", начало - 20:00 мск.

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«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболу

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