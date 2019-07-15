Футбол
«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛКоммерсантъ вчера в 15:16
|18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
|35′
Эдер
Александр Коломейцев
|58′
Алексей Миранчук
|66′
|66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
|76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
|81′
|82′
Виталий Денисов
|88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
|90′+2′
|90′+2′
Евгений Марков
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
2
Живоглядов
27
Серкейра
14
Чорлука
31
Рыбус
94
Рыбчинский
7
Крыховяк
59
Миранчук
6
Баринов
11
Миранчук
18
Коломейцев
22
Дюпин
33
Данченко
5
Уремович
80
Сорокин
29
Денисов
69
Степанов
10
Коновалов
99
Закиров
21
Кварацхелия
20
Марков
6
Башкиров
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани. Матч на московском стадионе «РЖД-Арена» окончился со счетом 1:1. (Миранчук, 66 — Кварацхелия, 76). Алексей Миранчук был признан лучшим игроком матча.
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