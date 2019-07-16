Футбол

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в первом туре РПЛКоммерсантъ вчера в 15:16

Локомотив — Рубин
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
18′
Филип Уремович
Антон Миранчук
35′
Эдер
Александр Коломейцев
58′
Алексей Миранчук
66′
66′
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
Павел Могилевец
Камиль Закиров
76′
Хвича Кварацхелия
Рифат Жемалетдинов
Дмитрий Рыбчинский
81′
82′
Виталий Денисов
88′
Вячеслав Подберезкин
Данил Степанов
Мурило Серкейра
90′+2′
90′+2′
Евгений Марков
В мачте первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с «Рубином» из Казани. Матч на московском стадионе «РЖД-Арена» окончился со счетом 1:1. (Миранчук, 66 — Кварацхелия, 76). Алексей Миранчук был признан лучшим игроком матча.
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