«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка РоссииКоммерсантъ 14:40

В первом матче 1/2 финала Кубка России по футболу московский «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 2:2 (Миранчук, 68; Новосельцев, 86 — Еременко, 50; Попов, 84). В другой полуфинальной паре «Урал» в Екатеринбурге обыграл тульский «Арсенал» (1:0).

«Локомотив» и «Ростов» сыграли вничью в первом полуфинале Кубка России

Политика США подготовили план на случай ухода Мадуро Глава национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу заявил, что США подготовили план помощи Венесуэле на случай ухода президента республики Николаса Мадуро.

Происшествия Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.

Армия и оружие Пенс поставил Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400 Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Кино Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.

Политика Росавиация предложила Украине полностью восстановить авиасообщение В Росавиации предложили Киеву провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе между Россией и Украиной в полном объеме.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Политика В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".

Интернет В WhatsApp заработал новый запрет Часть пользователей WhatsApp получили доступ к новой версии приложения, в которой появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.

Политика Захарова отметила странности в словах Порошенко о Путине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова Петра Порошенко о необходимости сотрудничества с Россией.

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Здоровье Во Франции запретят ряд канцерогенных моделей грудных протезов Санитарные власти Франции запрещают ряд распространенных моделей грудных протезов, использование которых, как выяснилось, связано с риском возникновения онкологических заболеваний, сообщает газета Monde.

Политика Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.

Кино Минюст против Спилберга: Сможет ли Netflix бороться за «Оскар» Министерство юстиции США предупредило Академию кинематографических искусств и наук (вручает премии «Оскар»), что любые попытки ограничить возможность Netflix и других потоковых сервисов выдвигать фильмы на «Оскар» могут нарушать антимонопольное законодательство, пишет Variety.

Энергетика Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Экономика Минтранс возобновит строительство новой ВПП в Домодедово Минтранс России возобновит строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в аэропорту Домодедово.

Общество За третьего и последующих детей предложили выплачивать 50 тысяч Выплату в размере 50 тысяч рублей предложили выплачивать не только тем семьям, где родился третий ребёнок, но и за всех последующих.

Авто Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Политика Ангола заинтересована в привлечении российских инвестиций Луанда заинтересована в российских инвестициях в различных областях, не только в нефтяной сфере и в сфере добычи алмазов, заявил президент Анголы Жоау Лоуренсу.

Футбол «Наполи» на выезде проиграл «Эмполи» "Эмполи" выиграл у "Наполи" (2:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии. У победителей отличились Диегу Фариас и Джованни Ди Лоренцо.

Происшествия Появилось видео задержания мэра Евпатории ФСБ опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова, передает ТАСС.

Единоборства Нурмагомедов назвал Макгрегора лицемером Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов ответил на очередные оскорбления своего бывшего соперника Конора Макгрегора.

Происшествия В Саратове проверяет сообщение о краже исторической ограды Саратовская полиция проводит проверку по сообщениям о хищении части ограды сквера Первой учительницы в центре города, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе городского УМВД.

Происшествия В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Политика Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионе Во время прошлых президентских выборов на Украине Петр Порошенко отказался от участия в дебатах с Юлией Тимошенко.