Футбол
«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер КомличенкоНева Спорт 05:38
Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка может быть оформлена официально.Чемпионат05:26
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:42, Вашингтон
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Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК рассказал о том, нужен ли Киеву российский газ.
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