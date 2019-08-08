Футбол

«Локомотив» и «Млада Болеслав» согласовали трансфер КомличенкоНева Спорт 05:38

Московский «Локомотив» и чешский клуб «Млада Болеслав» согласовали трансфер нападающего Николая Комличенко.
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«Локомотив» согласовал трансфер Комличенко

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка может быть оформлена официально.
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