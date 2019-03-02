Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛРИА Новости 10:31
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
|19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
|23′
Игорь Денисов
|49′
Антон Миранчук
|54′
|55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
|55′
|56′
Агустин Рохель
Гильерме
|57′
|62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
|63′
Антон Миранчук
|65′
|69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
|73′
Эдер
|77′
Алексей Миранчук
|84′
|85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
9
Смолов
11
Миранчук
2 ×
6
Баринов
59
Миранчук
27
Денисов
8
Фарфан
24
Эдер
1
Рыжиков
49
Шишкин
44
Чичерин
90
Бурлак
18
Рохель
2
Полуяхтов
19
Самедов
40
Тимофеев
15
Зотов
99
Канунников
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 5‑3‑2
Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:16, Ашберн
Политика
На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу
Обновлено в 11:50
Происшествия
Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко доставлен в суд Кисловодска, где будет рассмотрено административное дело о неповиновении сотрудникам полиции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:32
Политика
В Греции задержали россиянина по запросу Украины
В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:07
Хоккей
СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком» в плей-офф КХЛ
Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:08
Происшествия
Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем
Обновлено в 07:39
Спорт
Путин объявил Универсиаду-2019 в Красноярске открытой
Президент России Владимир Путин объявил XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске открытой.
Обновлено в 09:44
Политика
Кудрин отметил отсутствие у россиян «чувства налогоплательщика»
У россиян не развито «чувство налогоплательщика», они не интересуются, куда уходят собранные налоги.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Под Тулой опрокинулся школьный автобус после ДТП
Обновлено в 10:50
Происшествия
Комплекс «Москва-Сити» проверяют после сообщения об угрозе взрыва
Ряд зданий торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-сити» проверяется сотрудниками экстренных служб на наличие взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:13
Футбол
Дубль Лукаку принёс МЮ победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 12:01
Политика
Путин поздравил Горбачева с 88-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием, отметив, что он известен в мире как авторитетный государственный деятель.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем
Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию
Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Футбол
Тульский «Арсенал» уверенно победил ЦСКА в Грозном
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Ингушетии задержали полицейских при получении крупной взятки
При получении взятки полицейских задержали сотрудники республиканского УФСБ России.
Обновлено в 11:20
Спорт
Шмелева стала чемпионкой мира по велоспорту на треке в гите
Обновлено в 11:39
Общество
Жореса Алферова похоронят в Комарово
Обновлено в 07:10
Хоккей
ЦСКА обыграл «Витязь» и повел 3-0 в серии плей-офф КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА победили подмосковный "Витязь" и повели 3-0 в серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Обновлено в 11:35
Политика
Посольство РФ в Британии осудило секретность вокруг «дела Скрипалей»
Созданная в Великобритании атмосфера секретности вокруг расследования "дела Скрипалей" указывает на провокацию против России, заявили в российском посольстве в Лондоне.
Обновлено в 11:17
Происшествия
У штаба Навального в Петербурге начался пикет против педофилов
В субботу в Санкт-Петербурге возле штаба блогера Алексея Навального на Вознесенском проспекте проходит пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников».
Обновлено в 04:55
Политика
В Словакии опровергли утверждения о тайных переговорах с США
Словакия не ведет никаких переговоров о размещении у себя базы США, заявил в четверг глава МИД республики Мирослав Лайчак на мероприятии в словацком городе Кошице с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Обновлено 28 февраля в 10:53
Происшествия
В Москве мужчина зарезал жену и ребенка
На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Полиция начала проверку после нападения на журналистов РЕН ТВ
Полиция начала проверку после того, как на журналистов телеканала РЕН ТВ совершили нападение в бухте Средняя в Приморье, где содержатся незаконно выловленные косатки и белухи.
Обновлено в 09:49
Политика
Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Происшествия
У станции метро «Приморская» на девушку упал рекламный щит
Вечером в субботу, 2 марта, у станции метро «Приморская» на проходящую мимо девушку упал рекламный щит.
Обновлено в 10:41
Теннис
Роджер Федерер завоевал 100-й титул в карьере
Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Дубае, победив грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 11:28
Экономика
Смольный реорганизует экономические комитеты
Смольный запустил реорганизацию экономических комитетов, сообщает «ЗакС.Ру». Ряд ведомств объединят и переименуют.
Обновлено в 09:58