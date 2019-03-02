Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛРИА Новости 10:31
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
|19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
|23′
Игорь Денисов
|49′
Антон Миранчук
|54′
|55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
|55′
|56′
Агустин Рохель
Гильерме
|57′
|62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
|63′
Антон Миранчук
|65′
|69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
|73′
Эдер
|77′
Алексей Миранчук
|84′
|85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
|90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
20
Игнатьев
33
Кверквелия
5
Хёведес
9
Смолов
11
Миранчук
2 ×
6
Баринов
59
Миранчук
27
Денисов
8
Фарфан
24
Эдер
1
Рыжиков
49
Шишкин
44
Чичерин
90
Бурлак
18
Рохель
2
Полуяхтов
19
Самедов
40
Тимофеев
15
Зотов
99
Канунников
70
Зиньковский
Крылья Советов
Расстановка 5‑3‑2
Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2.
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