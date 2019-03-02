«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛРИА Новости 10:31

Московский "Локомотив" и самарские "Крылья Советов" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 2:2.

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

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