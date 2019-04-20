Футбол

«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюРоссийская газета 14:04

Локомотив — ЦСКА
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
Бенедикт Хеведес
13′
23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
34′
40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
42′
45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
46′
46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
58′
59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
65′
78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
80′
83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1. С учетом плотности в верхней части таблицы, обеим командам желательно было побеждать.
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