Футбол
«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюРоссийская газета 14:04
Бенедикт Хеведес
|13′
|23′
Хердюр Магнуссен
Антон Миранчук
|34′
|40′
Федор Чалов
Владислав Игнатьев
|42′
|45′+1′
Родриго Бекао
Мануэл Фернандеш
Дмитрий Тарасов
|46′
Владислав Игнатьев
Брайан Идову
|46′
|46′
Родриго Бекао
Виктор Васин
Гжегож Крыховяк
|58′
|59′
Ильзат Ахметов
Брайан Идову
|65′
|78′
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
Федор Смолов
Рифат Жемалетдинов
|80′
|83′
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
33
Кверквелия
31
Рыбус
5
Хёведес
7
Крыховяк
59
Миранчук
11
Миранчук
8
Фарфан
23
Тарасов
96
Жемалетдинов
35
Акинфеев
5
Васин
78
Дивеев
23
Магнуссон
14
Набабкин
15
Ефремов
77
Ахметов
8
Влашич
98
Обляков
29
Бийол
9
Чалов
ЦСКА
Расстановка 5‑4‑1
Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1. С учетом плотности в верхней части таблицы, обеим командам желательно было побеждать.
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