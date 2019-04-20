«Локомотив» и ЦСКА сыграли вничьюРоссийская газета 14:04

Один из центральных матчей 24-го тура Премьер-лиги между "Локомотивом" и ЦСКА завершился боевой ничьей - 1:1. С учетом плотности в верхней части таблицы, обеим командам желательно было побеждать.

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