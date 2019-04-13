Футбол
«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенстваСоветский спорт 09:15
У гостей отличились Тимур Сулейманов (5) и Дэнис Файзуллин (72). После этой игры Локомотив, набрав 40 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице первенства. Ахмат, имея в активе 27 баллов, занимает десятое место.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика
В Петербурге нашли нелегальный склад запрещенной белорусской молочки
В Петербурге обнаружен склад, где хранилась запрещенная молочная продукция из Белоруссии, сообщает Россельхознадзор.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Меркель призвала продолжить работу в нормандском формате
Работа в нормандском формате должна быть продолжена, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Обновлено в 08:54
Спорт
Загитова вместе со своей собакой Масару снялась в «Вечернем Урганте»
Обновлено вчера в 09:37
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Политика
Какой депутат заработал больше всех, показала декларация
Отмечается, что он заработал более 2,3 млрд рублей. При этом 2017 году его доход составил 4,3 млрд в 2017 году.
Обновлено в 12:25
Здоровье
Роспотребнадзор нашел нарушения у двух третей поставщиков еды для детских лагерей
Нарушения обнаружены почти у двух третей потенциальных поставщиков питания в летние детские лагеря.
Обновлено в 08:41
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Авто
Концепт Ford Transit Smart Energy сбережёт тепло зимой
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Терешкова заложила аллею космонавтов в саратовском аэропорту «Гагарин»
Герой Советского Союза, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова в пятницу в День космонавтики заложила в строящемся саратовском аэропорту "Гагарин" аллею космонавтов, посадив на ней дерево.
Обновлено в 06:00
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Единоборства
Ломаченко и Кролл прошли взвешивание перед боем
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя
Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено в 11:52
Общество
Посол США в РФ приветствовал освобождение Калви из СИЗО
Изменение меры пресечения для основателя Baring Vostok Майкла Калви с содержания в следственном изоляторе на домашний арест — это шаг в правильном направлении, заявил посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман.
Обновлено в 13:41
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Обновлено в 13:21
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Футболисты самарских «Крыльев Советов» обыграли казанский «Рубин» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Паулина Андреева стала выглядеть исхудавшей
Именно благодаря свободным шортам визуально кажется, что актриса стала еще более худой, чем прежде.
Обновлено в 10:49
Экономика
Украина обжаловала решение о взыскании $144 млн в пользу «Татнефти»
28 февраля 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края принял решение удовлетворить иск «Татнефти», потерявшей свои активы на Украине на сумму $112 млн, а также включить в сумму требований проценты по ставке для трехмесячных депозитов в долларах США плюс 3% до даты окончательной выплаты.
Обновлено в 13:46
Политика
The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия
Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 12:16