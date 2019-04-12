Футбол

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенстваСоветский спорт 09:15

Ахмат — Локомотив
завтра
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
У гостей отличились Тимур Сулейманов (5) и Дэнис Файзуллин (72). После этой игры Локомотив, набрав 40 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице первенства. Ахмат, имея в активе 27 баллов, занимает десятое место.
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«Ахмат» и «Локомотив» сыграли вничью в матче молодежного первенства России

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«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства

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