Футбол
«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенстваСоветский спорт 09:15
У гостей отличились Тимур Сулейманов (5) и Дэнис Файзуллин (72). После этой игры Локомотив, набрав 40 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице первенства. Ахмат, имея в активе 27 баллов, занимает десятое место.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:52, Ашберн
Экономика
Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»
Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Экономика
Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей
Обновлено в 11:31
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Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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Кино
Disney приостанавливает производство новых «Звездных войн»
Фильм выходит 18 декабря этого года. После чего серия будет поставлена на паузу.
Обновлено в 11:15
Экономика
Uber оценил свою долю в убытках «Яндекс.Такси» в 2018 году в $42 млн
Как сказано в документе, доля Uber в чистом убытке "Яндекс.Такси" и расходы на амортизацию нематериальных активов за прошлый год составили $42 млн.
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Космос
Ученый РАН заявил о ненужности пилотируемой космонавтики
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Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Наука
Девиантные могилы корсиканского некрополя
На сегодняшний день археологи исследовали более гектара его площади, увеличивая наши знания об истории заселения Корсики и разнообразии контактов в Средиземноморье I тысячелетия до нашей эры.
Обновлено 10 апреля в 11:03
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Оправдан мужчина, отправленный под суд за лечение беркутов
В Брянской области суд оправдал спасителя беркутов Владимира Иванченкова, которого ранее обвиняли в незаконном содержании занесенных в Красную книгу беркутов; суд счел обвинения не доказанными.
Обновлено в 12:01
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот
Беременная Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот Поклонники уверены, что телеведущая вновь беременна.
Обновлено в 04:42
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Футбол
Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Экономика
Минздрав рассказал, как выросли зарплаты врачей за пять лет
"К началу 2019 года в большинстве российских регионов средний размер должностного оклада врача увеличился в 1,5-2 раза по сравнению с 2014 годом", - пояснили в ведомстве.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Авто
Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей
Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Футбол
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов.
Обновлено в 06:13