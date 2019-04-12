«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенстваСоветский спорт 09:15

У гостей отличились Тимур Сулейманов (5) и Дэнис Файзуллин (72). После этой игры Локомотив, набрав 40 очков, расположился на шестой строчке в турнирной таблице первенства. Ахмат, имея в активе 27 баллов, занимает десятое место.

«Локомотив» и «Ахмат» сыграли вничью в матче молодежного первенства

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