Футбол
Молодежка «Арсенала» сыграет сегодня против «Урала»Спорт71 11 апреля в 23:38
Молодёжный состав тульского «Арсенала» проведёт матч 23 - го тур Первенства страны в пятницу. Соперниками оружейников станут сверстники из «Урала». Победа в этой игре даст тулякам шанс подняться на второк место в турнирной таблице.
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