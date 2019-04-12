Молодежка «Арсенала» сыграет сегодня против «Урала»Спорт71 11 апреля в 23:38

Молодёжный состав тульского «Арсенала» проведёт матч 23 - го тур Первенства страны в пятницу. Соперниками оружейников станут сверстники из «Урала». Победа в этой игре даст тулякам шанс подняться на второк место в турнирной таблице.

Молодежка «Арсенала» сыграет сегодня против «Урала»

Происшествия В Тюмени завершена контртеррористическая операция Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.

Экономика Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.

Спорт Загитова сфотографировалась с Ургантом Российская фигуристка Алина Загитова пришла в гости к Ивану Урганту ведущему передачи Вечерний Ургант .

Происшествия Россиянин получил награду в Китае за спасение утопающего Власти китайского туристического города Санья на острове Хайнань присвоили россиянину Юрию Пасканному звание "лучшего туриста" за спасение жизни утопающего китайца, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя турфирмы.

Авто Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения представлен официально Компания Chevrolet официально представила кроссовер Captiva второго поколения.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Спорт Туктамышева и Самодурова стартуют на командном чемпионате мира В четверг, 11 апреля, в японском городе Фукуока стартовал командный чемпионат мира по фигурному катанию.

Авто Chery анонсировала выход нового кросс-купе Jetour X70 Coupe От "базовой" модели новинка отличается декором, так, кросс-купе выдают радиаторная решетка, передний бампер, колесные диски и дневные ходовые огни.

Хоккей Гусев и Гавриков официально покинули СКА и продолжат карьеру в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА и в ближайшее время перейдут в «Вегас Голден Найтс» и «Коламбус Блю Джекетс» соответственно.

Единоборства Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает "Советский спорт".

Происшествия В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).

Авто Лада Веста удивила: боковое зеркало отклеилось! Без бокового зеркала далеко не уедешь, поэтому пришлось подняться домой за изолентой, чтобы временно зафиксировать «стекляшку» в рабочем положении.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Общество Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.

Общество Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад Свастику неизвестные лица углядели на рукаве одежды в ролике, выложенном омичом аж в 2010 году.

Общество В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.

Шоу-бизнес Названа сумма, в которую обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой Как ресурсу уточнили в заведении, ожидаются 150 гостей. Общая сумма затрат на торжество - более миллиона рублей.