«Локомотив» и «Ахмат» определились с комплектами формыSoccer.ru 04:49

Пресс-служба "Ахмата" показала комплекты формы на матч 23-го тура РПЛ против "Локомотива". Команда из Грозного сегодня будет выступать в зеленой форме, а из столицы - в красной.

«Локомотив» и «Ахмат» определились с комплектами формы

Общество КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.

Происшествия Правозащитник Павел Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы Известный правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии Павел Пятницкий ночью устроил стрельбу в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Музыка Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети» Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Политика Глава разведки Судана ушел в отставку Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.

Футбол Футболист «Зенита» забил гол с 30 метров, но в свои ворота Восхитился мастерством игрока и комментатор матча между молодежными командами «Зенита» и махачкалинского «Анжи», в котором и произошел эпизод.

Происшествия У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.

Авто УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо» Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.

Происшествия В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.

Космос Первая сфотографированная чёрная дыра получила гавайское имя Право выбирать название чёрной дыре предоставили профессору Ларри Кимуру, поскольку на Земле есть восемь обсерваторий, следящих за необычными космическими телами и две из них находятся на Гавайских островах.

Происшествия Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.

Армия и оружие Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.

Общество В Верхней Салде простились с Владиславом Тетюхиным В Верхней Салде 13 апреля прошла церемония прощания с основателем Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле Владиславом Тетюхиным.

Происшествия На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.

Происшествия Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.

Политика ЕС перестал быть главным торговым партнером России Как рассказал министр, лидерство в торговле с Россией перешло от Европейского союза к странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.