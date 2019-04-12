«Локомотив» и «Ахмат» определились с комплектами формыSoccer.ru 04:49

Пресс-служба "Ахмата" показала комплекты формы на матч 23-го тура РПЛ против "Локомотива". Команда из Грозного сегодня будет выступать в зеленой форме, а из столицы - в красной.

«Локомотив» и «Ахмат» определились с комплектами формы

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