Футбол

«Локомотив» и «Ахмат» определились с комплектами формыSoccer.ru 04:49

Ахмат — Локомотив
сегодня
в 12:30
Чемпионат России
Стадион «Ахмат-Арена»
Пресс-служба "Ахмата" показала комплекты формы на матч 23-го тура РПЛ против "Локомотива". Команда из Грозного сегодня будет выступать в зеленой форме, а из столицы - в красной.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ахмат» – «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ в Грозном

Чемпионат05:00

«Ахмат» – «Локомотив»: есть ли шансы у хозяев?

Все про Спорт рувчера в 15:33

Прогноз Ловчева на матч «Ахмат» - «Локомотив»

Sport.ru06:29

«Ахмат» – «Локомотив». Трансляция начнется в 19:30

Sports.ru05:30

Ахмат - Локомотив: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:17

«Локомотив» и «Ахмат» определились с комплектами формы

Soccer.ru04:49

Ведран Чорлука: «„Локомотиву“ надо брать очки и ждать ошибки лидера»

Спорт-Экспрессвчера в 09:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Обновлено в 05:52
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Общество

Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров

За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
Обновлено в 05:52
Автоспорт

Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку

Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Футбол

Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещания Петра Порошенко быстро добиться завершения войны в Донбассе в случае своего переизбрания на пост президента Украины.
Обновлено в 03:45
Экономика

Visa резко увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa увеличила предельную сумму для бесконтактных платежей без введения ПИН-кода.
Обновлено в 06:32
Политика

В Судане снова сменилась власть

Обновлено в 03:05
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Хоккей

Дюшейн: гол Нэша стал гвоздём в крышку гроба «Тампа-Бэй»

Самым результативным игроком встречи стал Мэтт Дюшейн, набравший 4 (1+3) очка.
Обновлено в 05:37
Авто

Volkswagen Polo в марте стал лидером авторынка в Санкт-Петербурге

Обновлено в 01:01
Происшествия

Школьник трижды посылал другого человека сдавать за себя ЕГЭ

В Самарской области школьник три раза посылал другого человека сдавать ЕГЭ вместо себя.
Обновлено в 05:14
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким и низким уровнем смертности

За прошлый год самые низкий уровень смертности был отмечен в Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах, высокими показатели остаются во многих регионах Центральной России.
Обновлено вчера в 08:39
Единоборства

Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом

Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Футбол

«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 06:53
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Общество

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Спорт

Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным

Обновлено в 06:30
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Политика

Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 05:17
Общество

Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе

Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков

Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 04:21
Музыка

Всемирный день рок-н-ролла отмечается в мире 13 апреля

Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза собирается замуж

55-летняя артистка призналась, что на протяжении многих лет ее старый друг и композитор Олег Бескровный был рядом.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон готовится к коронации Уильяма

Как сообщают инсайдеры, Миддлтон стала одевать дизайнерские наряды из-за ближайшей коронации супруга.
Обновлено в 04:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное