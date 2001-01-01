«Локомотив» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионовРБК 06:40

После 29 туров РПЛ «Локомотив» набрал 53 очка и гарантировал себе место в тройке по итогам сезона. Идущий третьим «Краснодар» отстает от железнодорожников на три очка, но имеет матч в запасе. Отставание «Спартака», который занимает четвертое место, составляет четыре балла.

«Локомотив» гарантировал себе попадание в Лигу чемпионов

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