Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли московский "Локомотив" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Урала" забитыми мячами отметились Денис Кулаков (31-я минута) и Отман Эль-Кабир (51, с пенальти).

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