Футбол

Гол Смолова не помог «Локомотиву» избежать поражения от «Урала»
RT на русском
вчера в 14:31

Локомотив — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Антон Миранчук
16′
26′
Владимир Ильин
Федор Смолов
27′
31′
Денис Кулаков
Роман Тугарев
Джефферсон Фарфан
46′
51′
Отман Эль-Кабир
Бенедикт Хеведес
Владислав Игнатьев
58′
75′
Денис Кулаков
Федор Смолов
Эдер
77′
Московский «Локомотив» на своём поле потерпел поражение от екатеринбургского «Урала» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД Арене», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. На 26-й минуте нападающий красно-зелёных Фёдор Смолов открыл счёт.
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