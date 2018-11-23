Футбол

«Локомотив» дома проиграл «Уралу» в матче чемпионата России
РИА Новости
вчера в 14:28

Локомотив — Урал
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
Антон Миранчук
16′
26′
Владимир Ильин
Федор Смолов
27′
31′
Денис Кулаков
Роман Тугарев
Джефферсон Фарфан
46′
51′
Отман Эль-Кабир
Бенедикт Хеведес
Владислав Игнатьев
58′
75′
Денис Кулаков
Федор Смолов
Эдер
77′
Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли московский "Локомотив" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Игра, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Урала" забитыми мячами отметились Денис Кулаков (31-я минута) и Отман Эль-Кабир (51, с пенальти).
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