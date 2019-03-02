Футбол

«Локомотив» дома не смог обыграть «Крылья Советов»Российская газета 12:21

Локомотив — Крылья Советов
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
19′
Джано Ананидзе
Антон Миранчук
23′
Игорь Денисов
49′
Антон Миранчук
54′
55′
Агустин Рохель
Соломон Кверквелия
55′
56′
Агустин Рохель
Гильерме
57′
62′
Джано Ананидзе
Георгий Зотов
Михаил Лысов
Федор Смолов
63′
Антон Миранчук
65′
69′
Рамиль Шейдаев
Игорь Денисов
73′
Эдер
77′
Алексей Миранчук
84′
85′
Пол Антон
Артем Тимофеев
90′
Рамиль Шейдаев
Антон Зиньковский
Московский "Локомотив" в матче 18 тура Российской премьер-лиги принимал на своем поле самарские "Крылья Советов". Встреча завершилась со счетом 2:2. У "железнодорожников" был отличный шанс выйти на чистое третье место после того, как ЦСКА чуть ранее неожиданно проиграл "Арсеналу".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Антона Миранчука не помог «Локомотиву» победить «Крылья Советов»

Sport24.ru10:24

Огнище в Черкизове: дубль Миранчука и 9 карточек. А судья по ошибке удалил Денисова!

Советский спорт10:53

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями» – 2:2. Антон Миранчук сделал дубль

Sports.ru10:23

Мегасамовар, чумовой гол Миранчука, спорная красная Денисову. Фото из Черкизово

Чемпионат12:04

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Матч ТВ10:23

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Soccer.ru10:24

Резервный арбитр не сообщил о жесте Божовича, тренер «Крыльев» избежал удаления

Спорт-Экспресс12:25
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:45, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал Александра Емельяненко на 10 суток

Обновлено в 12:29
Хоккей

СКА одержал первую победу в серии со «Спартаком»

Питерский СКА первый раз в серии обыграл "Спартак" в третьем матче Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:38
Политика

На митинге в Александрии Порошенко ударил девушку по лицу

Обновлено в 11:50
Экономика

Кудрин назвал очень слабыми электронные базы российских министерств

В ходе выступления в Фонде развития интернет-инициатив глава Счетной палаты отметил, что в большинстве случаев электронными базами российских министерств и ведомств очень тяжело пользоваться.
Обновлено в 07:40
Спорт

В Красноярске состоялась церемония открытия зимней Универсиады

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» состоялась торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Сотрудник «Пятерочки» в Москве избил детей ремнем

В Москве сотрудник одного из супермаркетов избил детей ремнем.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Тульской области в результате ДТП перевернулся школьный микроавтобус

В результате ДТП пострадали 20 детей, двое взрослых сопровождающих погибли.
Обновлено в 11:12
Политика

Собчак объявила о появлении «Партии перемен»

Съезд «Гражданской инициативы» большинством голосов утвердил переименование партии в «Партию перемен», заявила экс-кандидат в президенты Ксения Собчак.
Обновлено в 07:58
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл ЦСКА в Грозном

2 марта на «Ахмат Арене» состоялся матч «Арсенал» - ЦСКА.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес

Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд

Джонни Депп подал иск на Эмбер Херд за клевету.
Обновлено в 01:59
Происшествия

Массовая драка с участием 90 человек произошла в Швеции

В пригороде шведского города Нючёпинг произошла массовая драка с участием 90 человек. Об этом пишет газета Dagens Nyheter 2 марта.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие

Опубликованы кадры встречи российского фрегата с американским эсминцем

Турецкое издание Aydinlik опубликовало кадры встречи американского эсминца "Дональд Кук" и российского фрегата "Адмирал Эссен" в районе турецкого пролива Босфор.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Комплекс «Москва-Сити» проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Ряд зданий торгово-развлекательного и делового комплекса «Москва-сити» проверяется сотрудниками экстренных служб на наличие взрывчатых веществ.
Обновлено в 11:13
Политика

В Греции задержали россиянина по запросу Украины

В Греции задержали российского специалиста в сфере энергетики Евгения Калинина по запросу Украины, сообщил РИА Новости адвокат Яннис Рахиотис.
Обновлено в 11:07
Политика

Президент Алжира в тяжелом состоянии госпитализирован в Швейцарии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь при Женевском университете, сообщает Al Mayadeen в субботу, 2 марта.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Париже девять человек задержали в ходе протестов «желтых жилетов»

Правоохранительные органы Парижа задержали девять человек в ходе акции протеста движения "желтых жилетов" в субботу, манифестации также проходят в других городах Франции, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Родные Божены Рынски попросили помощи для ее перевозки в Россию

Родные журналистки Божены Рынски просят помощи для ее транспортировки из Испании в Россию.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Ингушетии задержали полицейских при получении крупной взятки

При получении взятки полицейских задержали сотрудники республиканского УФСБ России.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

Украинские военные отказались стрелять по россиянам в Крыму в 2014 году

Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
Обновлено в 06:21
Общество

Скончался нобелевский лауреат Жорес Алферов

Обновлено в 02:36
Происшествия

Генерала в отставке арестовали по обвинению в крупном мошенничестве

Пока возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере.
Обновлено в 02:32
Теннис

Роджер Федерер завоевал 100-й титул в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Дубае, победив грека Стефаноса Циципаса.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Москве мужчина зарезал жену и ребенка

На северо-востоке Москвы мужчина жестоко убил жену и ребенка.
Обновлено в 04:34
Спорт

Йохауг выиграла золото ЧМ в марафоне

Обновлено в 07:31
Политика

Списанные в США катера для Украины не могут до нее доплыть

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости Два американских катера, которые США передали Украине в сентябре, пока не могут до нее доплыть и поступят в распоряжение Военно-морских сил ВСУ в 2019 году.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Цискаридзе открыл правду о своем отце

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе рассказал, что скрипач Максим Цискаридзе не является его отцом, как это утверждается в биографии танцора.
Обновлено в 11:30
Политика

Путин поздравил Горбачева с 88-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Михаила Горбачева с 88-летием, отметив, что он известен в мире как авторитетный государственный деятель.
Обновлено в 08:38
Происшествия

У штаба Навального в Петербурге начался пикет против педофилов

В субботу в Санкт-Петербурге возле штаба блогера Алексея Навального на Вознесенском проспекте проходит пикет общественных организаций «За детей – против педофилов и их защитников».
Обновлено в 04:55
Политика

В Ростове задержали экс-министра финансов ДНР

В Ростове-на-Дону задержали экс-главу министерства финансов Донецкой Народной Республики Александра Тимофеева.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В США 11-летнюю девочку арестовали за истязание погибшего младенца

В американском штате Мэриленд обвинения в истязании предъявлены 11-летней девочке, сообщает CNN.
Обновлено в 11:19
ещё по теме
Главное