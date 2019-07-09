Футбол
Гильерме продлит контракт с «Локомотивом»Metaratings 10:00
Голкипер и клуб смогли договориться. По информации Metaratings.ru, руководство «Локомотива» и представители голкипера команды Гильерме достигли компромиссного соглашения и в ближайшее время подпишут новый контракт.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гильерме утвердился как первый номер сборной России. У вратаря «Локо» сейчас нет конкурентов
Спорт день за днем02:30
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Политика
Трамп назвал «дурацким» раскритиковавшего его британского посла
Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.
Обновлено в 08:55
Политика
Зеленский отменил парад в День независимости на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 11:31
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Обновлено в 01:57
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Шоу-бизнес
79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой
Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке
Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.
Обновлено в 13:04
Политика
Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 15:24
Политика
Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.
Обновлено в 12:43
Политика
Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам
Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.
Обновлено в 06:30
Авто
Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:16
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля
Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.
Обновлено вчера в 14:25
Армия и оружие
Британский самолет-разведчик пролетел над берегами Крыма
Самолет разведки Военно-воздушных сил Великобритании пролетел над черноморским побережьем.
Обновлено в 05:08
Происшествия
В Виннипеге из-за утечки газа в отеле госпитализированы 46 человек
В канадском Виннипеге 46 постояльцев отеля были госпитализированы из-за отравления угарным газом.
Обновлено в 15:09
Футбол
Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 14:00
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Происшествия
Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку
Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.
Обновлено в 13:02
Политика
Между инновациями и архаикой. Путин предостерег от простых решений
Создание инновационных технологий, которые позволят восстановить баланс между био- и техносферой, обеспечить высокое качество жизни людей и при этом сохранять и защищать природную среду, стало центральной темой рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Ростове локализован пожар в Музыкальном театре
Как ранее сообщал РБК Ростов, информация о загорании кровли Музыкального театра поступила в 17:01.
Обновлено в 12:20
Футбол
В сборной России назвали сроки восстановления Черышева
Обновлено в 11:09
Футбол
Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта
Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
Обновлено в 15:04
Происшествия
Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа
Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Общество
Ливень с градом обрушился на Воронеж
Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17