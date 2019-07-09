Голкипер и клуб смогли договориться. По информации Metaratings.ru, руководство «Локомотива» и представители голкипера команды Гильерме достигли компромиссного соглашения и в ближайшее время подпишут новый контракт.

Спорт день за днем

Политика Украинским морякам предъявили окончательные обвинения Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Политика Трамп назвал «дурацким» раскритиковавшего его британского посла Президент США Дональд Трамп назвал "дурацким" посла Великобритании в США Кима Дэррока, который в направленных в Лондон секретных телеграммах нелестно высказывался об администрации американского президента.

Политика Зеленский отменил парад в День независимости на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что отменяет военные парад в День независимости на Украине, который пройдет 24 августа, передает ТАСС.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Шоу-бизнес 79-летняя Светлана Светличная похвасталась фигурой Светлана Светличная даже в свои 79 лет даст фору молодым.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Политика Владимир Путин поддержал изобретение молодого ученого из УрФУ Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Екатеринбург провел встречу со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Бориса Ельцина.

Политика Украинцы пытаются попасть в Крым по недействительным паспортам Российские пограничники отмечают увеличение количества украинцев, пытающихся въехать в Крым по недействительным паспортам.

Авто Skoda начала производство кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.

Транспорт Участок Сокольнической линии метро будет закрыт с 13 по 20 июля Участок Сокольнической линии Московского метрополитена будет закрыт в связи со строительством тоннелей юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Футбол Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Происшествия Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.

Политика Между инновациями и архаикой. Путин предостерег от простых решений Создание инновационных технологий, которые позволят восстановить баланс между био- и техносферой, обеспечить высокое качество жизни людей и при этом сохранять и защищать природную среду, стало центральной темой рабочей поездки президента РФ Владимира Путина в Екатеринбург.

Происшествия В Ростове локализован пожар в Музыкальном театре Как ранее сообщал РБК Ростов, информация о загорании кровли Музыкального театра поступила в 17:01.

Футбол Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.

Происшествия Тетя-садистка изувеченной в Ингушетии девочки нападала с ножом на мужа Кузнецова рассказала о "тяжелых решениях" для изувеченной в Ингушетии девочки По информации издания "Московский комсомолец", подозреваемая в истязании девочки жительница Сунжи вела асоциальный образ жизни и неоднократно нападала на супруга.

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Общество Ливень с градом обрушился на Воронеж Ливень с градом обрушился на Воронеж днем во вторник, 9 июля. Соцсети заполонили снимки последствий непогоды.