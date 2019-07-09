Футбол

Гильерме продлит контракт с «Локомотивом»Metaratings 10:00

Голкипер и клуб смогли договориться. По информации Metaratings.ru, руководство «Локомотива» и представители голкипера команды Гильерме достигли компромиссного соглашения и в ближайшее время подпишут новый контракт.
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