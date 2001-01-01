Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» договорился о трансфере нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко. До конца недели сделка будет оформлена официально.

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Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко. Официально сделка будет оформлена до конца недели. Об этом сообщает Чемпионат.Com.

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